В Киеве увеличили количество мобилизационных групп ТЦК на 40% — в чём причина

Усиление мобилизационных мер объясняют увеличением штатной численности групп в столице.

В Киеве количество групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки увеличилось примерно на 40%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко.

По его словам, в столице продолжается усиление мобилизационных мер, в частности путем увеличения количества соответствующих групп.

«Мы проводим оповещение как в местах проживания, так и в местах, где люди работают», — отметил он.

Кравченко пояснил, что приказы о формировании и работе групп оповещения издаются ежедневно, а сами группы работают в штатном режиме. Он добавил, что в последнее время их количество действительно возросло из-за необходимости усиления мобилизационных мероприятий.

По его словам, увеличение произошло ориентировочно в течение последних трех–четырех месяцев, однако точные показатели он не озвучил.

«Процент — где-то около 40% увеличилось количество групп оповещения», — уточнил чиновник.

Он также напомнил, что в прошлом году в структуре ТЦК произошли организационные изменения, в частности были созданы подразделения охраны и оповещения, а сейчас штат групп оповещения дополнительно расширен.

