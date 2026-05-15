  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве увеличили количество мобилизационных групп ТЦК на 40% — в чём причина

14:32, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Усиление мобилизационных мер объясняют увеличением штатной численности групп в столице.
В Киеве увеличили количество мобилизационных групп ТЦК на 40% — в чём причина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве количество групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки увеличилось примерно на 40%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в столице продолжается усиление мобилизационных мер, в частности путем увеличения количества соответствующих групп.

«Мы проводим оповещение как в местах проживания, так и в местах, где люди работают», — отметил он.

Кравченко пояснил, что приказы о формировании и работе групп оповещения издаются ежедневно, а сами группы работают в штатном режиме. Он добавил, что в последнее время их количество действительно возросло из-за необходимости усиления мобилизационных мероприятий.

По его словам, увеличение произошло ориентировочно в течение последних трех–четырех месяцев, однако точные показатели он не озвучил.

«Процент — где-то около 40% увеличилось количество групп оповещения», — уточнил чиновник.

Он также напомнил, что в прошлом году в структуре ТЦК произошли организационные изменения, в частности были созданы подразделения охраны и оповещения, а сейчас штат групп оповещения дополнительно расширен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ТЦК мобилизация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС раскритиковал изменения в КАС и выступил за сохранение специализации судей

Пленум ВС поднял вопрос о расширении подходов по делам, связанным с решениями ВСП по жалобам на решения дисциплинарных палат.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Prozorro без НДС: как изменится система публичных закупок с 1 июля 2026

Минэкономики обращает внимание заказчиков на необходимость четко разграничивать этапы закупки, где НДС учитывается, а где — нет.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]