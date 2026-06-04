«Гарантированный доход» в сети: как действуют инвестиционные мошенники

Злоумышленники маскируют мошеннические сайты под инвестиционные сервисы и обещают «гарантированную прибыль», чтобы выманить деньги у граждан.

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В Министерстве юстиции Украины сообщили о распространенных схемах инвестиционного мошенничества и объяснили, как распознать фейковые платформы и не потерять деньги. Речь идет о предложениях быстрого заработка с «гарантированной прибылью», пассивного дохода за несколько дней или услуг «персонального финансового аналитика». Именно с таких обещаний часто начинаются мошеннические схемы.

Злоумышленники создают поддельные инвестиционные платформы, которые могут выглядеть как настоящие криптобиржи, брокерские сервисы или инвестиционные фонды. Такие ресурсы обычно имеют профессиональный дизайн, личный кабинет пользователя, графики якобы роста прибыли, функцию онлайн-поддержки и «менеджера», который сопровождает инвестиции.

В то же время в ведомстве отмечают, что реальные инвестиционные операции на таких платформах фактически не осуществляются.

Среди основных признаков, которые должны насторожить пользователей, называют обещания «гарантированной» прибыли на уровне 1–3% ежедневно, отсутствие лицензий или официальной информации о компании, требования переводить средства на карты физических лиц, а также давление с призывами инвестировать немедленно.

Отдельно обращается внимание на предложения привлекать других людей, требования уплатить «налоги», «комиссии» или пройти «верификацию» для вывода средств, а также просьбы установить программы удаленного доступа к устройствам.

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