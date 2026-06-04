В Высшем совете правосудия отреагировали на вмешательство в деятельность судьи от имени члена ВСП Юлии Боковой

Имя члена ВСП Юлии Боковой использовали с целью вмешательства в деятельность судьи Анатолия Васяновича.

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Высший совет правосудия рассмотрел два сообщения о возможном вмешательстве в деятельность члена ВСП и судьи Хозяйственного суда Черкасской области. Речь идёт о телефонном звонке, во время которого неизвестное лицо представлялось членом Высшего совета правосудия Юлией Боковой.

Обстоятельства дела

В сообщении члена Высшего совета правосудия Юлии Боковой указывается, что ей стало известно об инциденте, когда неизвестное лицо, назвавшееся именно ею, позвонило судье Хозяйственного суда Черкасской области Анатолию Васяновичу и попросило положительно рассмотреть дело, находящееся в его производстве.

Юлия Бокова категорически опровергла свою причастность к звонку, отметив, что лично не знакома с судьёй Анатолием Васяновичем и не обращалась к нему с какими-либо просьбами.

Со своей стороны, судья Анатолий Васянович сообщил, что в суд поступил звонок от неизвестного лица, которое настаивало на соединении именно с ним. После разговора судья установил, что собеседник интересовался делом, находящимся в его производстве, и просил принять решение в пользу одной из сторон.

Черкасская областная прокуратура оперативно отреагировала на ситуацию. Уже 20 апреля 2026 года сведения об указанных фактах были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет группа прокуроров Черкасской окружной прокуратуры.

Позиция Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия подчеркнул, что не имеет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий. Это является компетенцией правоохранительных органов. В то же время ВСП имеет достаточные основания для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия в соответствии со статьёй 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Принятое решение:

Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора с официальным запросом о предоставлении информации о ходе раскрытия и расследования уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины по фактам, изложенным в сообщениях члена ВСП Юлии Боковой и судьи Анатолия Васяновича.

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