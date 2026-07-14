Верховная Рада приняла закон о новой государственной награде — ордене Европы

В Украине введена новая государственная награда — орден Европы.

Фото иллюстративное

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Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении проект Закона о внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины» (15359).

Свои голоса «За» отдали 271 народных депутатов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла документ в первом чтении 1 июля 2026 года.

Документ предусматривает введение новой государственной награды — ордена Европы. Им предлагается награждать граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за выдающиеся заслуги в поддержке евроинтеграционного курса Украины, весомый вклад в укрепление устойчивости государства и безопасности Европы, а также за развитие международного сотрудничества, утверждение демократии, мира, добрососедства и дружественных отношений между народами.

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