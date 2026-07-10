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Орден Европы может стать новой государственной наградой: законопроект рекомендуют ко второму чтению

17:47, 10 июля 2026
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В Украине могут ввести новую государственную награду — орден Европы, так как профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект во втором чтении и целом.
Орден Европы может стать новой государственной наградой: законопроект рекомендуют ко второму чтению
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел поправки к законопроекту №15359, предусматривающему внесение изменений в Закон Украины «О государственных наградах Украины».

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Напомним, Верховная Рада приняла документ в первом чтении 1 июля 2026 года.

Обновленная редакция законопроекта предусматривает учреждение новой государственной награды — ордена Европы. Им предлагается награждать граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за выдающиеся заслуги в поддержке курса Украины на европейскую интеграцию, значительный вклад в укрепление устойчивости государства и безопасности Европы, а также за развитие международного сотрудничества, утверждение демократии, мира, добрососедства и дружественных отношений между народами.

По итогам рассмотрения всех поданных поправок Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №15359 во втором чтении и в целом.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что парламент поддержал в первом чтении законопроект №15359, предлагающий дополнить перечень государственных наград Украины новой наградой — орденом Европы. Инициативу поддержали 274 народных депутата. Орденом планируется награждать граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за особые заслуги в продвижении европейского курса Украины, укреплении ее устойчивости и безопасности, а также за вклад в развитие международного партнерства, демократии и мира.

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Верховная Рада Украины Европа Украина

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