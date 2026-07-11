ФЛП обнаружил штраф по акту проверки, которого не получал — порядок действий

Налогоплательщик имеет право обратиться в Государственную налоговую службу с запросом о предоставлении копии акта проверки и налогового уведомления-решения.

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Если физическое лицо — предприниматель обнаружило начисленные штрафные санкции, но не получало акт проверки и налоговое уведомление-рішення, оно имеет право обратиться в контролирующий орган для получения соответствующих документов.

Как поясняется в п. 56.3 Налогового кодекса Украины, прежде всего налогоплательщику необходимо проверить информацию о начисленных штрафах в Электронном кабинете налогоплательщика. В разделах с налоговыми обязательствами или налоговым долгом могут содержаться реквизиты налогового уведомления-рішення, на основании которого были проведены начисления.

Также налогоплательщику стоит проверить раздел «Входящие/исходящие документы» в Электронном кабинете. В случае проведения камеральной проверки там могут быть доступны копии акта проверки или налогового уведомления-рішення. Если документы отсутствуют в электронном кабинете, контролирующий орган мог направить их заказным письмом на налоговый адрес налогоплательщика в соответствии с установленным порядком.

Налогоплательщик имеет право обратиться в Государственную налоговую службу с запросом о предоставлении копии акта проверки и налогового уведомления-рішення. Обращение можно подать через Электронный кабинет в разделе «Переписка с ГНС».

Согласно Закону Украины «Об обращениях граждан», обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их поступления. После получения копий документов налогоплательщик может установить основания для начисления штрафных санкций и определить возможность их обжалования.

Согласно пункту 56.3 Налогового кодекса Украины, налоговое уведомление-рішення может быть обжаловано в административном порядке в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Если срок административного обжалования пропущен, вопрос отмены налогового уведомления-рішення может решаться только в судебном порядке.

Что касается пени, ее начисление связано с возникновением просрочки уплаты денежного обязательства и периодом до момента погашения задолженности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу №440/7292/24 относительно обжалования физическим лицом-предпринимателем приказа о проведении фактической проверки и налогового уведомления-рішення о применении штрафных (финансовых) санкций, вынесенных контролирующим органом по результатам проверки.

Предметом рассмотрения было установление правомерности проведения фактической проверки и применения штрафа за нарушение требований Закона Украины №265/95-ВР относительно использования РРО и ведения учета товарных запасов. Об этом сообщили в ГНС в Полтавской области.