Не всем военнослужащим и не всегда: Минобороны объяснило, когда выплачивают дополнительные 10 тысяч гривен

Минобороны разъяснило условия начисления дополнительного тылового вознаграждения в размере 10 000 грн.

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Приказом Министерства обороны № 232 от 29 июня 2026 года, который вступил в силу 30 июня 2026 года, введено новое дополнительное вознаграждение (тыловая надбавка) в размере 10 000 грн/месяц для военнослужащих, которые исполняют обязанности службы, но не имеют оснований для получения других, более высоких боевых выплат. Выплата действует с 1 июня 2026 года.

Как отмечают в Минобороны, вознаграждение за июнь будет выплачено одновременно с дополнительными вознаграждениями за участие в боевых действиях за этот же период.

Кому начисляется тыловая надбавка

Дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн начисляется пропорционально времени фактического исполнения обязанностей службы военнослужащим, которые в соответствующий период не имеют права на другое дополнительное вознаграждение более высокого размера — 30 000, 50 000 или 100 000 грн.

Это базовый уровень новой системы: если военнослужащий не подпадает ни под одну из более высоких категорий выплат — он получает 10 000 грн за каждый месяц несения службы.

Выплата не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт — надбавка распространяется на всех независимо от вида и оснований прохождения службы (за определенными исключениями, об этом — ниже).

Если есть право на несколько выплат

Если военнослужащий в один и тот же день приобретает право на несколько дополнительных выплат — начисляется одна, большая. Выплата 10 000 грн является минимальной в иерархии и выплачивается только тем, кто не имеет оснований для получения 30 000, 50 000 или 100 000 грн. Одновременное начисление нескольких выплат за один и тот же день не допускается.

Когда надбавка не начисляется

Приказ № 232 определяет исчерпывающий перечень случаев, когда выплата 10 000 грн не начисляется:

За все время пребывания в отпуске с сохранением денежного обеспечения.

За время пребывания военнослужащего в распоряжении командира либо освобождения от должности (кроме дней временного исполнения обязанностей (ВИО).

Курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений — за все время обучения.

За время командировки на обучение в учебные воинские части.

За период зачисления в переменный состав резервных и запасных рот.

В других случаях, определенных пунктом 15 раздела XXXIV Порядка (дисциплинарные ограничения: самовольное оставление части, отказ от выполнения боевых приказов, алкогольное или наркотическое опьянение и т. п.).

Документальное основание

Выплата начисляется на основании:

приказа о назначении / допуске к временному исполнению обязанностей;

приказов по строевой части (учет движения личного состава);

рапортов командиров подразделений;

приказа командира части о выплате.

При начислении учитывать и вычитать: дни отпусков, командировок на обучение, пребывания в распоряжении без ВИО и т. п.

Военнослужащие «в распоряжении»: выплата возможна только за дни фактического временного исполнения обязанностей (при наличии соответствующего приказа).

Выплачивается ли 10 000 грн за время прохождения базовой общевойсковой подготовки в учебных воинских частях?

Нет. Военнослужащие, занимающие должности курсантов в учебных воинских частях, такую выплату не получают.

Выплачивается ли 10 000 грн курсантам-контрактникам из воинских частей и курсантам из числа гражданской молодежи?

Нет. Для курсантов сохраняется прежний порядок начисления денежного обеспечения без изменений — независимо от того, поступили ли они на обучение из воинской части или из гражданской жизни.

Выплачивается ли 10 000 грн за время командировки в индивидуальном порядке за границу?

Да. Командировка за границу в индивидуальном порядке не входит в перечень исключений — военнослужащий продолжает исполнять обязанности службы, поэтому выплата начисляется за фактическое время командировки.

Выплачивается ли 10 000 грн военнослужащим, которых приказом командира «освободили от исполнения служебных обязанностей» на 1–5 дней по справке начальника медицинской службы?

Да. Выплата начисляется.

Включается ли выплата 10 000 грн в расчет пособия по отпуску в связи с беременностью и родами?

Нет. Выплата является дополнительным вознаграждением на период военного положения, поэтому в базу расчета пособия по беременности и родам не входит.

Выплачивается ли дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн слушателям, адъюнктам, докторантам?

Да, выплачивается.

Если военнослужащий получает 30 000 или 50 000 грн — добавляются ли к ним еще 10 000 грн?

Нет. Действует правило большего размера вознаграждения: если в тот же день есть право на более высокую выплату — начисляется только она. Выплата 10 000 грн является минимальным уровнем для тех, кто не подпадает ни под одно другое основание, а не универсальным вознаграждением ко всем выплатам.

Выплачивается ли 10 000 грн тем, кто не подписал новый мотивационный контракт?

Да. Выплата распространяется на всех военнослужащих независимо от вида и оснований прохождения службы — наличие или отсутствие нового контракта значения не имеет.

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