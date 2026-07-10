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Потеряет ли работающий пенсионер-ВПЛ пособие на проживание: ответ ПФУ

21:40, 10 июля 2026
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Пособие на проживание будет продлено без подачи заявления, если пенсия не превышает установленный законом размер.
Потеряет ли работающий пенсионер-ВПЛ пособие на проживание: ответ ПФУ
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В Пенсионном фонде пояснили, продлевается ли автоматически выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам для одиноких пенсионеров, которые работают и получают пенсию по возрасту.

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В ведомстве напомнили, что пособие на проживание ВПЛ назначается в соответствии с Порядком предоставления пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 20 марта 2022 года № 332.

При каких условиях пособие продлевается автоматически

В соответствии с пунктом 13-1 Порядка, получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, выплата пособия на проживание автоматически продлевается еще на шесть месяцев без подачи дополнительного заявления.

В 2026 году этот предельный размер пенсии составляет 10 380 грн.

Влияет ли трудоустройство на выплату

В Пенсионном фонде подчеркнули, что факт трудоустройства пенсионера и доход, полученный в виде заработной платы, не влияют на автоматическое продление выплаты пособия на проживание.

Таким образом, если пенсионер получает пенсию, размер которой не превышает 10 380 грн, пособие на проживание ВПЛ на следующий шестимесячный период будет продлено автоматически, независимо от того, работает ли данное лицо.

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Пенсионный фонд ВПЛ ПФУ пенсия

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