Новый статус, налоговые льготы и социальные гарантии: что готовят для работников на территориях активных боевых действий

Парламентский комитет поддержал законопроекты о финансировании социальных гарантий и налоговых льготах для лиц, работающих на территориях активных боевых действий.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на очередном заседании рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу два законопроекта, необходимые для реализации будущего закона о статусе участников обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Речь идет о законопроекте №15341 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, который должен урегулировать финансовое обеспечение соответствующих социальных гарантий, а также о законопроекте №15342 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, направленном на реализацию положений будущего закона о статусе таких лиц и гарантиях их социальной защиты.

В Комитете отметили, что эти законодательные инициативы регулируют финансовые и налоговые вопросы, связанные с введением нового статуса для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Соответствующие выводы Комитета будут направлены в профильные комитеты Верховной Рады — по вопросам бюджета, а также по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые являются главными по рассмотрению данных законопроектов.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом №15341 предлагается внести изменения в статьи 87, 89 и 97 Бюджетного кодекса Украины, а также дополнить Кодекс новой статьей 103-7.

Ключевая новелла заключается в создании отдельного бюджетного инструмента финансирования гарантий социальной защиты новой категории лиц — участников обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Кроме того, законопроект содержит отдельные изменения относительно продления до 2037 года срока вступления в силу положений Бюджетного кодекса, касающихся финансирования услуг патроната над ребенком и выплаты помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Также сообщалось, что законопроектом №15342 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет о введении налоговой поддержки для работников, обеспечивающих жизнедеятельность на территориях активных боевых действий. Законопроект предусматривает адресное освобождение от налогообложения доходов при условии подтвержденного фактического выполнения работы в опасных условиях.

Документ предлагает налоговые гарантии для лиц, которым будет предоставлен статус участника обеспечения жизнедеятельности на территориях активных боевых действий.

Ключевая идея — введение налоговой гарантии, которая позволит не включать в налогооблагаемый доход отдельные выплаты работникам, если они:

фактически и лично работают на территориях активных боевых действий;

выполняют общественно необходимые функции (медицина, энергетика, транспорт, государственное управление, коммунальные и другие службы);

имеют подтвержденные периоды такой работы.

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