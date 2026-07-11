Является ли увеличение прожиточного минимума основанием для пересчета военной пенсии

Восьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что увеличение прожиточного минимума как расчетной величины для определения денежного довольствия является основанием для пересчета военной пенсии.

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В Украине военные пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих. Однако на практике органы Пенсионного фонда нередко отказывают в таком перерасчете даже после подачи обновленной справки о размере денежного обеспечения. В таких случаях суды проверяют, возникли ли предусмотренные законом основания для перерасчета, а также был ли Пенсионный фонд обязан осуществить его после получения надлежащих документов.

Именно такой спор рассмотрел Восьмой апелляционный административный суд. Суд проверил законность решения суда первой инстанции, которым Пенсионный фонд был обязан провести перерасчет пенсии на основании обновленной справки о размере денежного обеспечения, и оставил это решение без изменений.

Обстоятельства дела

Истец, состоящий на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области и получающий пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», в январе 2026 года обратился в суд с требованием обжаловать отказ органа Пенсионного фонда провести перерасчет его пенсии с 1 февраля 2023 года. Основанием для такого перерасчета стала справка о размере денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2023 года, выданная 11 декабря 2025 года соответствующим уполномоченным государственным органом в соответствии со статьями 43 и 63 Закона № 2262-ХІІ и постановлением Кабинета Министров Украины № 704 от 30 августа 2017 года.

После обращения пенсионера в Главное управление Пенсионного фонда с заявлением о проведении перерасчета пенсии и предоставления указанной справки ответчик сообщил об отсутствии правовых оснований для осуществления такого перерасчета. Именно этот отказ стал предметом судебного обжалования.

Решением Львовского окружного административного суда от 19 марта 2026 года иск был удовлетворен полностью. Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области по отказу в проведении перерасчета и выплате пенсии с 1 февраля 2023 года в соответствии со справкой о размере денежного обеспечения, составленной по нормам, действовавшим по состоянию на 1 января 2023 года. Также суд обязал орган Пенсионного фонда осуществить перерасчет и выплату пенсии с учетом этой справки и ранее выплаченных сумм.

Не согласившись с таким решением, Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области подало апелляционную жалобу. Ответчик утверждал, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и не учел положения части четвертой статьи 63 Закона № 2262-ХІІ, согласно которой перерасчет военных пенсий осуществляется в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих на условиях, в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины. По мнению апеллянта, именно эти положения имели определяющее значение для разрешения спора.

Проверяя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции установил, что истец действительно является получателем пенсии, назначенной в соответствии с Законом № 2262-ХІІ, а после получения обновленной справки о размере денежного обеспечения обратился в Пенсионный фонд с заявлением о ее перерасчете. Несмотря на наличие справки, ответчик отказал в проведении перерасчета, сославшись на отсутствие законных оснований.

Суд также обратил внимание, что суд первой инстанции исходил из того, что после увеличения прожиточного минимума для трудоспособных лиц возникли правовые основания для пересмотра составляющих денежного обеспечения военнослужащих, а следовательно, и для перерасчета пенсии истца. Получив от пенсионера заявление и надлежащим образом оформленную справку о размере денежного обеспечения, орган Пенсионного фонда был обязан осуществить соответствующий перерасчет, а не отказывать в его проведении. Именно этот вывод стал предметом проверки судом апелляционной инстанции.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что специальным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере пенсионного обеспечения граждан из числа лиц, проходивших военную службу, является Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» № 2262-ХІІ. Именно этот Закон определяет как порядок исчисления пенсий, так и основания и механизм их последующего перерасчета.

Суд обратил внимание, что в соответствии с частью третьей статьи 43 Закона № 2262-ХІІ пенсии военнослужащим исчисляются исходя из размера денежного обеспечения, в состав которого входят должностной оклад, оклад по воинскому (специальному) званию, надбавка за выслугу лет, а также все ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии в размерах, установленных законодательством.

Кроме того, часть восемнадцатая статьи 43 Закона № 2262-ХІІ предусматривает, что если на момент назначения или выплаты пенсии изменяется размер хотя бы одного из видов денежного обеспечения либо для соответствующей категории военнослужащих вводятся новые ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения или премии, назначенная пенсия подлежит безотлагательному перерасчету с учетом таких изменений.

Анализируя положения статьи 63 Закона № 2262-ХІІ, суд отметил, что перерасчет ранее назначенных пенсий может осуществляться как по документам, уже содержащимся в пенсионном деле, так и на основании дополнительных документов, представленных пенсионером. Если лицо после назначения пенсии подает документы, подтверждающие право на ее повышение, пенсия подлежит перерасчету по нормам данного Закона. Вместе с тем закон устанавливает, что перерасчет за прошедшее время осуществляется не более чем за двенадцать месяцев до дня подачи таких документов, если иное не предусмотрено законом.

Вместе с этим суд подчеркнул, что часть четвертая статьи 63 Закона № 2262-ХІІ действительно возлагает на Кабинет Министров Украины полномочия определять условия, порядок и размеры перерасчета военных пенсий в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих. Следовательно, именно Правительство определяет механизм проведения такого перерасчета, однако это не лишает пенсионера права требовать его проведения при наличии предусмотренных законом оснований.

Суд также обратился к положениям статьи 51 Закона № 2262-ХІІ, согласно которым перерасчет пенсии осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие изменение ее размера. При этом, если перерасчет не был произведен по вине органов Пенсионного фонда либо государственного органа, выдающего справку о размере денежного обеспечения, он должен быть осуществлен с даты возникновения права без какого-либо ограничения сроком.

Апелляционный суд подробно проанализировал Порядок проведения перерасчета пенсий, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 45. Суд отметил, что после принятия Кабинетом Министров Украины решения о перерасчете пенсий Пенсионный фонд уведомляет свои территориальные органы о необходимости формирования списков лиц, пенсии которых подлежат перерасчету. На основании этих списков уполномоченные государственные органы составляют справки о размере денежного обеспечения и передают их в органы Пенсионного фонда, которые непосредственно осуществляют перерасчет пенсий. Именно государственный орган, из которого лицо было уволено со службы, уполномочен выдавать такую справку, если иное не предусмотрено Порядком № 45.

Отдельно суд проанализировал Порядок № 3-1, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 30 января 2007 года. Суд отметил, что этот нормативный акт прямо предусматривает возможность проведения перерасчета пенсии на основании заявления пенсионера и документов, прилагаемых к нему. Таким образом, обращение пенсионера с заявлением и надлежащим образом оформленной справкой о размере денежного обеспечения является самостоятельным основанием для рассмотрения вопроса о проведении перерасчета.

Обобщая приведенные положения законодательства, апелляционный суд отметил, что основанием для перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом № 2262-ХІІ, является изменение размера хотя бы одного из видов денежного обеспечения либо введение новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, осуществленных на основании решения Кабинета Министров Украины. При этом органы Пенсионного фонда после получения от уполномоченного органа надлежащей справки обязаны произвести перерасчет пенсии исключительно с учетом тех составляющих денежного обеспечения, которые указаны в такой справке.

В этом контексте суд учел правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 24 мая 2023 года по делу № 160/19847/21. Верховный Суд пришел к выводу, что заявление пенсионера и приложенные к нему документы, в частности справка о размере денежного обеспечения, являются надлежащим основанием для перерасчета военной пенсии при условии, что выдача такой справки была обусловлена изменением размера хотя бы одного из видов денежного обеспечения либо введением новых составляющих денежного обеспечения соответствующей категории военнослужащих. Апелляционный суд отметил, что именно такой правовой подход подлежит применению и в данном деле.