Повестку ТЦК нельзя будет считать врученной только из-за отметки почты: изменения

Верховная Рада хочет отменить наказание за невыполнение требований ТЦК, которые люди фактически не получали.

Фото: Общественное

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 15387, предусматривающий изменения в статью 27 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно уточнения условий применения мер воздействия к военнообязанным.

Авторы инициативы предлагают не применять меры воздействия к гражданам в случаях, когда требование территориального центра комплектования и социальной поддержки фактически не было ими получено.

Речь идет о норме, согласно которой требование о выполнении воинской обязанности может считаться врученным даже в случае, если в почтовом уведомлении имеется отметка о невозможности его вручения лицу.

Как отмечается, из-за такой нормы человек может не знать о направленном ему требовании, но одновременно нести ответственность за его невыполнение.

Если сейчас почта написала «не вручено по другим причинам» → закон может считать, что человек получил требование.

Законопроектом же предлагаются изменения, согласно которым необходимо доказать, что человек действительно отказался его получать либо что требование было ему фактически вручено.

То есть авторы законопроекта хотят убрать автоматическое признание требования врученным только на основании почтовой отметки.

В новой редакции предлагается, что днем вручения требования будет считаться день:

фактического вручения под подпись;

или

отказа лица получить требование, но только если имеются дополнительные доказательства:

o надлежащим образом оформленный акт об отказе;

o присутствие минимум двух независимых свидетелей, которые подтвердили это своими подписями;

o либо видеозапись отказа получить требование.

Предлагают учесть право на альтернативную службу

Отдельным направлением законопроекта является защита права граждан на отказ от военной службы по религиозным или личным убеждениям.

В частности, в пункте четвертом, согласно которому в случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в нем обязанность (обязанности), территориальный центр комплектования и социальной поддержки обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации — на срок до выполнения либо отзыва такого требования, хотят дописать, что данная мера воздействия не применяется (либо отменяется решение о ее применении), если гражданин в бумажной форме (через ЦПАУ, либо средствами почтовой связи заказным письмом, либо письмом на официальный электронный адрес ТЦК и СП с применением электронной подписи или фотокопии письма с личной подписью гражданина) информирует территориальный центр комплектования и социальной поддержки об отказе от призыва на военную службу во время мобилизации из-за своих религиозных или личных убеждений, а также о готовности выполнять другие необходимые для обороны Украины функции на условиях альтернативной (невоенной) службы.

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