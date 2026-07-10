Украинские водительские удостоверения после вступления в ЕС придется обменять: Кабмин определил новые правила

Кабмин изменил сроки действия водительских удостоверений и урегулировал вопрос действия водительских удостоверений, выданных до и после вступления Украины в ЕС.

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Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Целью изменений является приведение украинского законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза.

Согласно обновленным правилам, сроки действия права на управление транспортными средствами будут зависеть от категории транспортного средства.

Так, право на управление транспортными средствами категорий A1, A, B1, B и BE будет предоставляться сроком на 15 лет.

Для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T срок действия права на управление будет составлять 5 лет.

В то же время право на управление транспортным средством любой категории, которое лицо получило впервые, будет действовать в течение 2 лет.

Также определено, что период, в течение которого лицо было лишено права управления транспортными средствами или временно ограничено в таком праве, не будет продлевать срок действия водительского удостоверения по соответствующим категориям.

Отдельно правительство урегулировало вопрос действия водительских удостоверений, выданных до и после вступления Украины в Европейский Союз.

Водительские удостоверения, выданные в Украине до даты вступления в ЕС, будут оставаться действительными до окончания срока их действия.

После вступления Украины в Европейский Союз украинские водительские удостоверения будут действительны только на территории Украины до окончания срока их действия или до момента обмена на водительское удостоверение единого европейского образца.

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