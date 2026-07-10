Украинские водительские удостоверения после вступления в ЕС придется обменять: Кабмин определил новые правила
Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Целью изменений является приведение украинского законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза.
Согласно обновленным правилам, сроки действия права на управление транспортными средствами будут зависеть от категории транспортного средства.
Так, право на управление транспортными средствами категорий A1, A, B1, B и BE будет предоставляться сроком на 15 лет.
Для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T срок действия права на управление будет составлять 5 лет.
В то же время право на управление транспортным средством любой категории, которое лицо получило впервые, будет действовать в течение 2 лет.
Также определено, что период, в течение которого лицо было лишено права управления транспортными средствами или временно ограничено в таком праве, не будет продлевать срок действия водительского удостоверения по соответствующим категориям.
Отдельно правительство урегулировало вопрос действия водительских удостоверений, выданных до и после вступления Украины в Европейский Союз.
Водительские удостоверения, выданные в Украине до даты вступления в ЕС, будут оставаться действительными до окончания срока их действия.
После вступления Украины в Европейский Союз украинские водительские удостоверения будут действительны только на территории Украины до окончания срока их действия или до момента обмена на водительское удостоверение единого европейского образца.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.