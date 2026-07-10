Строительство на собственной земле: когда юрлицо — плательщик единого налога 3 группы должно уплачивать земельный налог

Земельный участок под строительством не подпадает под налоговую льготу для плательщиков единого налога III группы — что предусматривает Налоговый кодекс

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Юрлица — плательщики единого налога третьей группы, которые строят новые объекты на собственном земельном участке, не могут воспользоваться льготой по уплате земельного налога только из-за пребывания на упрощенной системе налогообложения. Земельный участок во время строительства не считается используемым в хозяйственной деятельности в понимании Налогового кодекса. Поэтому собственник такого участка должен уплачивать земельный налог на общих основаниях.

Освобождается ли плательщик единого налога III группы от земельного налога во время строительства

Согласно подпункту 14.1.147 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса плата за землю является обязательным платежом в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Земельный налог, согласно подпункту 14.1.72 пункта 14.1 статьи 14 Кодекса, уплачивают собственники земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянные землепользователи.

Собственниками земельных участков в соответствии с подпунктом 14.1.34 пункта 14.1 статьи 14 Кодекса являются юридические и физические лица, которые приобрели право собственности на землю в Украине, а также территориальные общины и государство в отношении земель коммунальной и государственной собственности.

При каких условиях действует льгота для плательщиков единого налога

Особенности взимания земельного налога для субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, определены главой 1 раздела XIV Налогового кодекса.

В частности, согласно подпункту 4 пункта 297.1 статьи 297 Кодекса, плательщики единого налога первой — третьей групп освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по земельному налогу за участки, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности.

В то же время эта льгота не распространяется на деятельность по предоставлению земельных участков или расположенного на них недвижимого имущества в аренду (наем), ссуду или на ином праве пользования, в том числе на условиях эмфитевзиса.

Почему земельный налог придется уплачивать

Хозяйственной деятельностью согласно подпункту 14.1.36 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса является деятельность, связанная с производством (изготовлением) и/или реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направленная на получение дохода.

Во время строительства, в том числе производственных объектов, юридическое лицо не использует земельный участок в хозяйственной деятельности в понимании требований подпункта 4 пункта 297.1 статьи 297 Налогового кодекса. В связи с этим условия для применения льготы не выполняются.

Таким образом, юридическое лицо — плательщик единого налога третьей группы, являющееся собственником земельного участка, на котором осуществляется строительство, в том числе производственных объектов, должно уплачивать земельный налог на общих основаниях.

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