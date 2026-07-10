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Строительство на собственной земле: когда юрлицо — плательщик единого налога 3 группы должно уплачивать земельный налог

08:29, 10 июля 2026
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Земельный участок под строительством не подпадает под налоговую льготу для плательщиков единого налога III группы — что предусматривает Налоговый кодекс
Строительство на собственной земле: когда юрлицо — плательщик единого налога 3 группы должно уплачивать земельный налог
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Юрлица — плательщики единого налога третьей группы, которые строят новые объекты на собственном земельном участке, не могут воспользоваться льготой по уплате земельного налога только из-за пребывания на упрощенной системе налогообложения. Земельный участок во время строительства не считается используемым в хозяйственной деятельности в понимании Налогового кодекса. Поэтому собственник такого участка должен уплачивать земельный налог на общих основаниях.

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Освобождается ли плательщик единого налога III группы от земельного налога во время строительства

Согласно подпункту 14.1.147 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса плата за землю является обязательным платежом в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Земельный налог, согласно подпункту 14.1.72 пункта 14.1 статьи 14 Кодекса, уплачивают собственники земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянные землепользователи.

Собственниками земельных участков в соответствии с подпунктом 14.1.34 пункта 14.1 статьи 14 Кодекса являются юридические и физические лица, которые приобрели право собственности на землю в Украине, а также территориальные общины и государство в отношении земель коммунальной и государственной собственности.

При каких условиях действует льгота для плательщиков единого налога

Особенности взимания земельного налога для субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, определены главой 1 раздела XIV Налогового кодекса.

В частности, согласно подпункту 4 пункта 297.1 статьи 297 Кодекса, плательщики единого налога первой — третьей групп освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по земельному налогу за участки, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности.

В то же время эта льгота не распространяется на деятельность по предоставлению земельных участков или расположенного на них недвижимого имущества в аренду (наем), ссуду или на ином праве пользования, в том числе на условиях эмфитевзиса.

Почему земельный налог придется уплачивать

Хозяйственной деятельностью согласно подпункту 14.1.36 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса является деятельность, связанная с производством (изготовлением) и/или реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направленная на получение дохода.

Во время строительства, в том числе производственных объектов, юридическое лицо не использует земельный участок в хозяйственной деятельности в понимании требований подпункта 4 пункта 297.1 статьи 297 Налогового кодекса. В связи с этим условия для применения льготы не выполняются.

Таким образом, юридическое лицо — плательщик единого налога третьей группы, являющееся собственником земельного участка, на котором осуществляется строительство, в том числе производственных объектов, должно уплачивать земельный налог на общих основаниях.

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