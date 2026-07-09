Кабмин определил, как будет работать новый Госфонд соцзащиты лиц с инвалидностью: когда деньги обяжут вернуть

Кабмин запускает дотации для бизнеса, оплату обучения по кибербезопасности и закупку услуг персональных ассистентов, однако за нецелевое использование средств придется отвечать в суде.

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Кабинет Министров Украины постановлением от 1 июля 2026 года № 867 утвердил порядок использования средств Государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Документ определяет механизм работы фонда, источники его наполнения, получателей финансирования, направления использования средств и порядок их распределения.

Государственный фонд является частью специального фонда государственного бюджета и создан в рамках реформы поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью. При этом постановление не вводит новых социальных выплат, а устанавливает правила использования средств фонда и государственного контроля за ними.

Фонд будет наполняться за счет взносов работодателей на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива рабочих мест, штрафов и пени за нарушение порядка их уплаты, а также благотворительных и других не запрещенных законодательством поступлений. Использоваться эти средства будут исключительно в пределах фактических поступлений и по целевому назначению.

На что направят средства фонда

Также правительство определило механизм использования средств Государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Документ устанавливает, что средства специального фонда государственного бюджета будут направляться на реализацию программ социальной защиты, поддержку занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью.

Главным распорядителем бюджетных средств определено Министерство социальной политики, а распорядителями более низкого уровня — Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью и его территориальные отделения. Именно Фонд является ответственным исполнителем соответствующей бюджетной программы.

Получать финансирование из государственного фонда смогут работодатели, в том числе предприятия трудовой интеграции лиц с инвалидностью и предприятия защищенного трудоустройства, учреждения образования, субъекты, осуществляющие деятельность в сфере неформального образования, а также поставщики социальных услуг.

Порядок определяет, что средства могут использоваться по нескольким направлениям. В частности, они направляются на организационно-техническое обеспечение деятельности Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его территориальных отделений для контроля за поступлением административно-хозяйственных санкций и пени, а также на покрытие судебных расходов.

Также финансирование предусмотрено для реализации мероприятий по содействию занятости лиц с инвалидностью, определенных Законом Украины «О занятости населения», а также для оплаты обучения и переквалификации лиц с инвалидностью в учреждениях образования.

Кроме того, средства государственного фонда могут использоваться на финансирование программ и мероприятий по социальной защите и трудоустройству лиц с инвалидностью, в частности:

предоставление работодателям возвратной и безвозвратной финансовой помощи, займов и дотаций;

компенсацию расходов работодателей на мероприятия разумного приспособления и/или дотации на их реализацию;

выплаты работодателю в случае трудоустройства лица с инвалидностью, не состоящего на учете в центре занятости как безработного;

закупку социальных услуг персонального ассистента, сопровождения при трудоустройстве и на рабочем месте, а также услуг социально-трудовой адаптации;

оплату профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц с инвалидностью, не зарегистрированных как безработные;

оплату обучения лиц с инвалидностью I и II групп по кибербезопасности в рамках экспериментального проекта, утвержденного отдельным постановлением Кабинета Министров.

При этом Порядок устанавливает, что такие мероприятия будут финансироваться только при условии, что они не покрываются за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Для этого предусмотрено электронное информационное взаимодействие между Единой информационной системой социальной сферы и информационно-аналитическими системами Государственной службы занятости, преимущественно через систему «Трембита». Если техническое взаимодействие невозможно, информация будет получаться по другим защищенным каналам или путем официальных запросов.

Распределение средств между распорядителями более низкого уровня будет осуществлять Минсоцполитики по предложению Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью с учетом фактических поступлений в государственный фонд. После этого средства будут перечисляться получателям на счета, открытые в органах Казначейства или банках.

Документ также определяет общие правила использования бюджетных средств. Закупка товаров, работ и услуг будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о публичных закупках, бухгалтерский учет и казначейское обслуживание — в установленном порядке, а контроль за целевым и эффективным использованием средств, а также представление финансовой и бюджетной отчетности будут осуществляться в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Усилят контроль за использованием средств

Постановление также вводит контроль за использованием бюджетных средств.

Получатели финансирования должны регулярно отчитываться об использовании средств, а Национальная социальная сервисная служба будет проводить проверки их целевого использования. Кроме того, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет осуществлять мониторинг использования средств поставщиками социальных услуг и ежеквартально отчитываться Министерству социальной политики.

Таким образом, постановление определяет, на какие цели могут использоваться средства Государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, а также устанавливает порядок контроля за их целевым использованием. Финансирование будет направляться на программы социальной защиты, занятости, профессионального обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью, а также на поддержку работодателей и предоставление социальных услуг.

Как будут возвращать средства, использованные не по назначению

Отдельным приложением к постановлению Кабинет Министров утвердил Порядок возврата средств Государственного фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, использованных не по целевому назначению. Документ определяет механизм возврата средств в случае их использования с нарушением установленных правил.

Порядок распространяется на всех получателей средств государственного фонда, в частности работодателей, предприятия и предпринимателей трудовой интеграции лиц с инвалидностью, предприятия защищенного трудоустройства, учреждения образования, субъектов неформального образования и поставщиков социальных услуг.

Возврату подлежат средства, использованные на цели, не предусмотренные договором или другим документом об их предоставлении, а также в случае установления факта нецелевого использования по результатам проверки Национальной социальной сервисной службы или ее территориальных органов.

Также определены случаи, когда средства обязан вернуть Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью или его территориальные отделения, если они были использованы не по назначению.

При выявлении признаков нарушения Фонд или его территориальное отделение в течение пяти рабочих дней уведомляют об этом Нацсоцслужбу, которая не позднее чем в течение 15 рабочих дней проводит проверку. Если факт нецелевого использования подтверждается, в течение трех рабочих дней после подписания акта получателю направляется требование о возврате средств. Получатель обязан вернуть средства в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.

В случае невыполнения этого требования Нацсоцслужба или ее территориальный орган обращаются в суд для принудительного взыскания средств, после чего они зачисляются на счет Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью или его территориального отделения.

Кроме того, Нацсоцслужба будет инициировать привлечение виновных должностных лиц к ответственности. Вместе с тем работодатель имеет право обжаловать требование о возврате средств в административном или судебном порядке, а также обжаловать акт проверки в соответствии с законодательством. Для контроля за исполнением требований Нацсоцслужба будет вести их учет в Единой информационной системе социальной сферы, а при отсутствии технической возможности — в бумажной или иной электронной форме.

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