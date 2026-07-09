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Аспирант добился компенсации от ТЦК из-за незаконного объявления в розыск

17:34, 9 июля 2026
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Мужчина учился в аспирантуре и имел отсрочку от мобилизации, но в декабре 2024 года он узнал, что его разыскивают якобы из-за неявки по повестке.
Аспирант добился компенсации от ТЦК из-за незаконного объявления в розыск
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Чечеловский районный суд Днепра обязал территориальный центр комплектования выплатить 2 тыс. грн компенсации жителю города, которого незаконно объявили в розыск, несмотря на законную отсрочку от мобилизации. Мужчина обучался в аспирантуре, а незаконность действий ТЦК ранее уже подтвердил другой суд.

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Обстоятельства дела

Как стало известно из материалов дела № 204/1589/26, мужчина обучался в аспирантуре и имел законную отсрочку от мобилизации. В декабре 2024 года он узнал, что находится в розыске из-за якобы неявки по повестке.

Мужчина обратился в Днепропетровский окружной административный суд с требованием исключить его данные из розыска. Во время рассмотрения дела выяснилось, что доказательств надлежащего вручения повестки не было: в материалах отсутствовали заказное письмо и подпись о ее получении.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии подтверждения вручения повестки возлагать ответственность за неявку нельзя. Действия ТЦК были признаны незаконными, а информацию о розыске постановили удалить.

Во время рассмотрения дела мужчина отметил, что из-за нахождения в розыске постоянно опасался быть задержанным на улице и доставленным в ТЦК. По его словам, он избегал людных мест, редко выходил из дома, отменял поездки и тщательно планировал маршруты передвижения.

Также он сообщил, что из-за постоянного стресса не смог продолжить обучение в аспирантуре, обратился к психиатру и потратил на консультации и медикаменты 15 тыс. грн.

После победы в административном суде мужчина подал еще один иск, в котором потребовал взыскать с военкомата 75 тыс. грн компенсации за моральные страдания и понесенные расходы.

В ТЦК с иском не согласились. Там заявили, что мужчину не задерживали и не штрафовали, а его переживания назвали обычной эмоциональной реакцией на условия военного положения. Также отмечалось, что он мог обратиться в ТЦК для выяснения ситуации, поскольку имел отсрочку.

Что решил суд

28 мая 2026 года судья Чечеловского районного суда Днепра признала право мужчины на компенсацию, поскольку незаконность объявления в розыск уже была подтверждена другим судом. Вместе с тем суд пришел к выводу, что заявленный размер возмещения является завышенным, и постановил взыскать в пользу истца 2 тыс. грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что принадлежность военнообязанного к категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации, сама по себе не означает, что такая отсрочка уже предоставлена. Для реализации этого права необходимо пройти процедуру, установленную законодательством: подать заявление в комиссию при территориальном центре комплектования и социальной поддержки вместе с документами, подтверждающими основания для предоставления отсрочки.

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