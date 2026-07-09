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Аспірант домігся компенсації від ТЦК через незаконне оголошення у розшук

17:34, 9 липня 2026
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Чоловік навчався в аспірантурі та мав відстрочку від мобілізації, але у грудні 2024 року він дізнався, що його розшукують нібито через неявку за повісткою.
Аспірант домігся компенсації від ТЦК через незаконне оголошення у розшук
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Чечелівський районний суд Дніпра зобов'язав територіальний центр комплектування виплатити 2 тис. грн компенсації мешканцю міста, якого незаконно оголосили у розшук попри законну відстрочку від мобілізації. Чоловік навчався в аспірантурі, а незаконність дій ТЦК раніше вже підтвердив інший суд.

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Обставини справи

Як стало відомо з матеріалів справи № 204/1589/26, чоловік навчався в аспірантурі та мав законну відстрочку від мобілізації. У грудні 2024 року він дізнався, що перебуває у розшуку через нібито неявку за повісткою. 

Чоловік звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з вимогою виключити його дані з розшуку. Під час розгляду справи з'ясувалося, що доказів належного вручення повістки не було: у матеріалах справи були відсутні рекомендований лист і підпис про її отримання.

Суд дійшов висновку, що за відсутності підтвердження вручення повістки відповідальність за неявку покладати не можна. Дії ТЦК були визнані незаконними, а інформацію про розшук постановили вилучити.

Під час розгляду справи чоловік зазначив, що через перебування у розшуку постійно боявся бути затриманим на вулиці та доставленим до ТЦК. За його словами, він уникав людних місць, рідко виходив із дому, скасовував поїздки та ретельно планував маршрути пересування.

Також він повідомив, що через постійний стрес не зміг продовжити навчання в аспірантурі, звернувся до психіатра та витратив на консультації й медикаменти 15 тис. грн.

Після перемоги в адміністративному суді чоловік подав ще один позов, у якому вимагав стягнути з військкомату 75 тис. грн компенсації за моральні страждання та понесені витрати.

У ТЦК із позовом не погодилися. Там заявили, що чоловіка не затримували та не штрафували, а його переживання назвали звичайною емоційною реакцією на умови воєнного стану. Також зазначалося, що він міг звернутися до ТЦК для з'ясування ситуації, оскільки мав відстрочку.

Що вирішив суд

28 травня 2026 року суддя Чечелівського районного суду Дніпра визнала право чоловіка на компенсацію, оскільки незаконність розшуку вже була підтверджена іншим судом. Водночас суд дійшов висновку, що заявлений розмір відшкодування є завеликим, і постановив стягнути на користь позивача 2 тис. грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», належність військовозобов'язаного до категорії осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації, сама по собі не означає, що така відстрочка вже надана. Для реалізації цього права необхідно пройти процедуру, встановлену законодавством: подати заяву до комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки разом із документами, що підтверджують підстави для відстрочки.

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