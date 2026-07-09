ВПО дозволять передавати в іпотеку житло, придбане за житловими ваучерами: Раді рекомендують підтримати законопроєкт

В Україні внутрішньо переміщеним особам можуть дозволити передавати в іпотеку житло, придбане або збудоване з використанням житлових ваучерів та кредитних коштів.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув на своєму засіданні проєкт Закону щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку №15335.

Документом пропонується внести зміни до законів України «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про нотаріат».

Законопроєкт передбачає можливість передавати в іпотеку житлову нерухомість, яку внутрішньо переміщені особи придбавають або будують із використанням житлового ваучера та кредитних коштів у межах державної програми, що реалізується відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1176.

Як зазначається, законодавчі зміни покликані забезпечити належне функціонування державної програми із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом поєднання механізму житлових ваучерів та іпотечного кредитування. Крім того, вони мають створити правові гарантії для захисту інтересів держави та фінансових установ, зокрема шляхом законодавчого врегулювання обмежень щодо відчуження такого нерухомого майна.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15335 у першому читанні за основу з урахуванням вимог частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Нотаріальна палата України підтримала законопроєкт №15335, водночас запропонувавши до нього низку змін. Зокрема, пропонується врегулювати порядок передачі в іпотеку неподільних об'єктів незавершеного будівництва та майбутньої нерухомості, якщо права на них уже обтяжені на користь замовника або девелопера, а також уточнити правила державної реєстрації прав у випадках використання житлових ваучерів.

Крім того, НПУ пропонує розширити перелік випадків звільнення громадян від сплати адміністративного збору, поширивши пільги не лише на реєстрацію права власності, а й на реєстрацію іпотеки та заборони відчуження житла, придбаного за житловими ваучерами чи сертифікатами. Також пропонується прямо визначити у Законі «Про іпотеку», що житло або земельна ділянка, придбані чи профінансовані за рахунок житлового ваучера та кредитних коштів, можуть бути предметом іпотеки, але не підлягатимуть подальшому відчуженню чи повторній іпотеці, крім випадків звернення стягнення відповідно до закону.

Окремі зміни стосуються Закону «Про нотаріат» — нотаріусам пропонується надати повноваження накладати заборону на відчуження такого майна під час посвідчення відповідних договорів. На думку Нотаріальної палати, ці зміни усунуть практичні проблеми під час оформлення угод із використанням житлових ваучерів і сертифікатів, забезпечать належну реєстрацію обтяжень та сприятимуть ефективній реалізації державних програм забезпечення громадян житлом.

Раніше ми повідомляли, що в Україні пропонують запровадити новий правовий механізм використання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій шляхом їх поєднання з іпотечними програмами.

Необхідність ухвалення змін обґрунтовується потребою врегулювати механізм придбання житла для ВПО із використанням житлових ваучерів та кредитних коштів. Законопроєкт має узгодити дію п’ятирічної заборони відчуження житла з інститутом іпотеки, що дозволить отримувачам житлових ваучерів залучати додаткове кредитне фінансування під заставу такого майна, із одночасним запровадженням законодавчих гарантій захисту прав кредиторів щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання основного зобов’язання

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