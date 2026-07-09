ВПЛ разрешат передавать в ипотеку жилье, приобретенное по жилым ваучерам: Раде рекомендуют поддержать законопроект

В Украине внутренне перемещенным лицам могут разрешить передавать в ипотеку жилье, приобретенное или построенное с использованием жилых ваучеров и кредитных средств.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотрел на своем заседании проект Закона о недвижимом имуществе, приобретенном в ипотеку №15335.

Документом предлагается внести изменения в законы Украины «Об ипотеке», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и «О нотариате».

Законопроект предусматривает возможность передавать в ипотеку жилую недвижимость, которую внутренне перемещенные лица приобретают или строят с использованием жилищного ваучера и кредитных средств в рамках государственной программы, реализуемой в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1176.

Как отмечается, законодательные изменения призваны обеспечить надлежащее функционирование государственной программы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц путем сочетания механизма жилищных ваучеров и ипотечного кредитования. Кроме того, они должны создать правовые гарантии для защиты интересов государства и финансовых учреждений, в частности путем законодательного урегулирования ограничений относительно отчуждения такого недвижимого имущества.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №15335 в первом чтении за основу с учетом требований части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Нотариальная палата Украины поддержала законопроект №15335, одновременно предложив к нему ряд изменений. В частности, предлагается урегулировать порядок передачи в ипотеку неделимых объектов незавершенного строительства и будущей недвижимости, если права на них уже обременены в пользу заказчика или девелопера, а также уточнить правила государственной регистрации прав в случаях использования жилищных ваучеров.

Кроме того, НПУ предлагает расширить перечень случаев освобождения граждан от уплаты административного сбора, распространив льготы не только на регистрацию права собственности, но и на регистрацию ипотеки и запрета отчуждения жилья, приобретенного за жилищные ваучеры или сертификаты. Также предлагается прямо определить в Законе «Об ипотеке», что жилье или земельный участок, приобретенные либо профинансированные за счет жилищного ваучера и кредитных средств, могут быть предметом ипотеки, но не будут подлежать дальнейшему отчуждению или повторной ипотеке, кроме случаев обращения взыскания в соответствии с законом.

Отдельные изменения касаются Закона «О нотариате» — нотариусам предлагается предоставить полномочия налагать запрет на отчуждение такого имущества при удостоверении соответствующих договоров. По мнению Нотариальной палаты, эти изменения устранят практические проблемы при оформлении сделок с использованием жилищных ваучеров и сертификатов, обеспечат надлежащую регистрацию обременений и будут способствовать эффективной реализации государственных программ обеспечения граждан жильем.

Ранее мы сообщали, что в Украине предлагают внедрить новый правовой механизм использования жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий путем их сочетания с ипотечными программами.

Необходимость принятия изменений обосновывается потребностью урегулировать механизм приобретения жилья для ВПЛ с использованием жилищных ваучеров и кредитных средств. Законопроект должен согласовать действие пятилетнего запрета на отчуждение жилья с институтом ипотеки, что позволит получателям жилищных ваучеров привлекать дополнительное кредитное финансирование под залог такого имущества с одновременным введением законодательных гарантий защиты прав кредиторов в части обращения взыскания на предмет ипотеки в случае неисполнения основного обязательства.

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