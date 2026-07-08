Продать или повторно заложить не получится: правила ипотеки жилья, приобретенного по жилищным ваучерам, предлагают изменить

Предлагается изменить правила ипотеки, продажи такого жилья, государственной регистрации и предоставления льгот.

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Нотариальная палата Украины обратилась в парламентский Комитет по вопросам правовой политики с предложениями к законопроекту №15335, который должен урегулировать вопросы недвижимости, приобретенной в ипотеку с использованием государственных жилищных ваучеров.

В НПУ поддерживают законодательную инициативу, однако подчеркивают, что для ее эффективной реализации необходимо устранить ряд пробелов, которые уже возникают при оформлении сделок нотариусами и могут повлиять на реализацию государственных жилищных программ и компенсационных механизмов.

Почему Нотариальная палата просит доработать законопроект

Сегодня нотариусы активно удостоверяют договоры купли-продажи недвижимости с использованием жилищных сертификатов и жилищных ваучеров. Большинство практических вопросов уже урегулировано, однако при применении законодательства возникают ситуации, требующие дополнительного нормативного урегулирования.

В частности, война, изменения на рынке недвижимости, смерть или исчезновение без вести собственников и совладельцев, а также другие жизненные обстоятельства порождают вопросы относительно реализации прав на жилищные сертификаты супругами, бывшими супругами, наследниками и другими лицами. Часть таких предложений, как отмечают в Палате, уже передана в Министерство развития общин и территорий в рабочем порядке.

Одним из наиболее актуальных вопросов НПУ называет возможность привлечения гражданами кредитных средств в дополнение к сумме жилищного ваучера. Именно для этого законопроект №15335 предлагает урегулировать вопросы передачи такого имущества в ипотеку, установить законодательные ограничения на его отчуждение и последующую ипотеку, а также обеспечить надлежащую государственную регистрацию соответствующих обременений. Вместе с тем, по мнению нотариального сообщества, отдельные положения документа требуют уточнения.

Какие изменения предлагает Нотариальная палата

НПУ предлагает внести ряд дополнительных изменений в законопроект.

В частности, предлагается:

урегулировать вопрос обременения вещных прав на неделимый объект незавершенного строительства или будущий объект недвижимости, если такое обременение зарегистрировано в пользу заказчика строительства или девелопера строительства, предусмотрев возможность передачи такого имущества в ипотеку только с их согласия;

уточнить положения Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», дополнив перечень исключений относительно государственной регистрации права собственности ипотекодержателем случаями, связанными с жилищными ваучерами для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц;

расширить перечень случаев освобождения граждан от уплаты административного сбора за государственную регистрацию вещных прав. Предлагается распространить льготу не только на государственную регистрацию права собственности, но и на регистрацию запрета отчуждения и ипотеки в отношении недвижимости, приобретенной с использованием жилищного сертификата или жилищного ваучера;

дополнить Закон «Об ипотеке» положением, которое прямо будет определять, что предметом ипотеки может быть жилая недвижимость или земельный участок, приобретенные либо профинансированные за счет жилищного ваучера и кредитных средств. При этом такое имущество нельзя будет передавать в последующую ипотеку или отчуждать, кроме случаев обращения взыскания в соответствии с законом;

внести изменения в Закон «О нотариате», предусмотрев отдельную норму относительно наложения нотариусом запрета отчуждения при удостоверении договоров приобретения жилья или финансирования его строительства с использованием жилищного ваучера.

Какие проблемы это должно решить

По мнению Нотариальной палаты Украины, предложенные уточнения позволят устранить практические трудности, которые уже возникают при удостоверении договоров с использованием жилищных сертификатов и ваучеров, обеспечить надлежащую регистрацию обременений, четко определить порядок оформления ипотеки и применения административных льгот, а также избежать правовой неопределенности при реализации государственных программ обеспечения граждан жильем.

В НПУ подчеркнули, что в целом поддерживают законопроект №15335, однако просят парламентский Комитет учесть представленные замечания и предложения при его доработке, чтобы обеспечить эффективное функционирование государственных компенсационных механизмов и программ обеспечения граждан жильем.

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