Приемная кампания-2026: в какие университеты и на какие специальности массово поступают украинцы

Абитуриенты уже подали более 805 тысяч заявлений.

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По состоянию на утро 28 июля абитуриенты подали 805 822 заявления на поступление в бакалавриат и медицинскую магистратуру. В Министерстве образования и науки обнародовали промежуточную статистику приемной кампании, которая демонстрирует предварительные тенденции в выборе специальностей, университетов и распределении приоритетов.

Более 805 тысяч заявлений на поступление

Министерство образования и науки сообщило, что по состоянию на 28 июля, 9:00, абитуриенты подали 805 822 заявления на бакалавриат и медицинскую магистратуру.

В ведомстве отмечают, что это промежуточные данные, которые позволяют увидеть предварительные тенденции: какие специальности и высшие учебные заведения пользуются наибольшим спросом, как абитуриенты распределяют приоритеты и сохраняется ли интерес к обучению в учебных заведениях, расположенных в прифронтовых регионах.

В то же время отмечается, что количество заявлений пока не отражает окончательный выбор абитуриентов, поскольку один человек может подать до десяти заявлений. Полную картину приемной кампании можно будет оценить после завершения приема документов, предоставления рекомендаций и подтверждения абитуриентами места обучения.

Какие специальности выбирают абитуриенты с наивысшими результатами

По информации МОН, как минимум одно заявление уже подали 2262 абитуриента, получившие максимальные результаты во время основной сессии НМТ-2026.

Больше всего заявлений они подали на следующие специальности:

филология — 459 заявлений;

компьютерные науки — 384;

экономика — 349;

инженерия программного обеспечения — 311;

международные отношения — 308.

В министерстве обратили внимание, что речь идет именно о количестве поданных заявлений, а не о количестве абитуриентов, ведь согласно правилам приема один человек может подать до десяти заявлений, из которых не более пяти — для участия в конкурсе на бюджетные места.

Также в МОН подчеркнули, что 200 баллов по отдельному предмету не гарантируют автоматического поступления. При конкурсном отборе учитываются конкурсный балл, весовые коэффициенты предметов, определенные абитуриентом приоритеты и количество бюджетных мест.

Бюджет или контракт: как распределяются приоритеты

Заявление с первым приоритетом на конкурсное предложение с возможностью обучения за счет государственного бюджета подали 107 324 абитуриента.

В то же время 64 225 абитуриентов указали в качестве первого приоритета контрактную форму обучения.

Еще 18 317 человек выбрали комбинированную стратегию: в качестве первого приоритета указали бюджет, а во втором — контракт по той же образовательной программе.

В МОН отмечают, что такие показатели могут свидетельствовать о разных подходах абитуриентов: для одних определяющими являются конкретная специальность или образовательная программа независимо от формы финансирования, тогда как другие пытаются увеличить свои шансы на поступление на бюджет.

При этом в ведомстве напомнили, что если абитуриент получит рекомендацию на бюджетное место, но откажется от него, государственный грант на обучение по контракту ему уже не будет предложен. Именно поэтому необходимо внимательно определять приоритеты.

Какие университеты получили больше всего заявлений

Наибольшее количество заявлений по состоянию на 28 июля получили следующие высшие учебные заведения:

Национальный университет «Львовская политехника» — 36 675;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 30 206;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 24 826;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 22 271;

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 17 887;

Государственный торгово-экономический университет — 17 654;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 17 002;

Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 15 328;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 14 805;

Луцкий национальный технический университет — 12 776.

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