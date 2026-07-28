Незнание о завещании может быть уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства — суд

Апелляционный суд разрешил принять наследство после пропуска срока: наследница не знала о завещании из-за оккупации.

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Херсонский апелляционный суд пересмотрел дело по иску об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Истец просила предоставить ей дополнительный срок для принятия наследства после смерти отчима. Она отмечала, что не знала о существовании завещания, составленного на ее имя, поскольку наследодатель умер на временно оккупированной территории, а документы относительно наследственного имущества ей передали только осенью 2025 года. После этого она обратилась к нотариусу, однако узнала о пропуске шестимесячного срока для принятия наследства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что истец не доказала наличие уважительных причин пропуска срока.

Суд апелляционной инстанции применил положения Гражданского кодекса Украины о наследовании. Согласно части третьей статьи 1272 ГК Украины суд может определить наследнику дополнительный срок для принятия наследства, если срок пропущен по уважительной причине.

Также апелляционный суд сослался на нормы Гражданского процессуального кодекса Украины, согласно которым судебное решение должно быть законным и обоснованным, а суд обязан полно и всесторонне выяснить обстоятельства дела, оценить доказательства в их совокупности и проверить законность решения суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы.

В постановлении апелляционный суд также учел актуальные правовые выводы Верховного Суда относительно применения части третьей статьи 1272 ГК Украины. В частности, суд сослался на постановления Верховного Суда от 30 декабря 2024 года по делу № 527/1229/24 и от 31 июля 2024 года по делу № 127/2149/21.

Ключевое значение для разрешения дела имела правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда, изложенная в постановлении от 26 июня 2024 года по делу № 686/5757/23. Большая Палата Верховного Суда обратила внимание, что неосведомленность наследника о существовании завещания может быть признана уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, однако такое обстоятельство должно оцениваться с учетом конкретных обстоятельств дела, принципа свободы завещания, правовой определенности и пропорциональности вмешательства в права других наследников.

Коллегия судей установила, что истец не относилась к наследникам по закону после смерти отчима, не проживала с ним одной семьей на момент открытия наследства, знала о наличии у наследодателя дочерей — наследников первой очереди, однако не знала о существовании завещания на свое имя. Кроме того, наследодатель проживал и умер на временно оккупированной территории, где также находится наследственное имущество, что осложняло доступ к документам и возможность выяснить обстоятельства наследования.

Апелляционный суд также истребовал информацию о наследственном деле и установил, что после смерти наследодателя оно не заводилось, а наследники, которые приняли бы наследство, отсутствуют.

С учетом этих обстоятельств, а также последней воли наследодателя, выраженной в завещании, суд пришел к выводу о наличии объективных, непреодолимых и существенных причин для определения истцу дополнительного срока для принятия наследства.

Херсонский апелляционный суд по делу № 954/3490/25 постановлением от 9 июня 2026 года отменил заочное решение Нововоронцовского районного суда Херсонской области от 15 апреля 2026 года и принял новое — об удовлетворении иска. Истцу определен дополнительный срок в три месяца со дня вступления судебного решения в законную силу для подачи заявления о принятии наследства.

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