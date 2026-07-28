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Зеленский после встречи с Трампом: обсудили производство перехватчиков для Patriot и дипломатию

18:30, 28 июля 2026 153
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Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с Дональдом Трампом.
Зеленский после встречи с Трампом: обсудили производство перехватчиков для Patriot и дипломатию
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

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Позже украинский лидер раскрыл детали встречи с президентом США.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины.

Обсудили с Президентом лицензии на производство перехватчиков для "Пэтриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за мощную поддержку», — заявил он.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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