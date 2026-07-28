В Раде зарегистрировали проект Таможенного кодекса: что он включает

Проект разработан с целью обеспечения его соответствия положениям актов права ЕС в таможенной сфере для выполнения требований к Украине как государству – кандидату на вступление в ЕС.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повторно одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ является одним из ключевых евроинтеграционных законопроектов в таможенной сфере и должен обеспечить гармонизацию украинского таможенного законодательства с нормами Европейского Союза. В Государственной таможенной службе объяснили, что повторное одобрение проекта связано с формированием нового состава Правительства.

28 июля Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Таможенного кодекса Украины (рег. № 15450).

Проект разработан с целью обеспечения его соответствия положениям актов права ЕС в таможенной сфере для выполнения требований к Украине как государству – кандидату на вступление в ЕС.

Положения проекта Кодекса с целью обеспечения соответствия положениям актов права ЕС в таможенной сфере для выполнения требований к Украине как государству – кандидату на вступление в ЕС основываются, в частности, на положениях Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 952/2013 от 09.10.2013 об установлении Таможенного кодекса Союза, Делегированного регламента Комиссии (ЕС) № 2015/2446 от 28.07.2015, дополняющего Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 952/2013 в части подробных правил относительно отдельных положений Таможенного кодекса Союза, Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) № 2015/2447 от 24.11.2015 о подробных правилах имплементации отдельных положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 952/2013 об установлении Таможенного кодекса Союза, Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2022/2399 от 23.11.2022 о создании единого окна Европейского Союза для таможни и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 952/2013, Регламента Совета (ЕС) № 1186/2009 от 16.11.2009 об установлении в Сообществе системы освобождений от уплаты таможенных пошлин, Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 608/2013 от 12.06.2013 об обеспечении таможенными органами соблюдения прав интеллектуальной собственности и об отмене Регламента Совета (ЕС) № 1383/2003, включенных в перечень актов права ЕС в переговорной главе 29 «Таможенный союз».

Проект Кодекса имеет следующую структуру:

разделы I–IX соответствуют структуре Таможенного кодекса ЕС (на уровне разделов и глав);

разделы X–XI соответствуют соответственно структуре Регламента Совета (ЕС) № 1186/2009 от 16.11.2009 об установлении в Сообществе системы освобождений от уплаты таможенных пошлин и Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 608/2013 от 12.06.2013 об обеспечении таможенными органами соблюдения прав интеллектуальной собственности и об отмене Регламента Совета (ЕС) № 1383/2003;

разделы XII–XV охватывают положения национального уровня, а именно перевозку товаров физическими лицами, таможенную статистику, нарушения таможенных правил, таможенные органы;

разделы XVI–XVII — переходные положения, необходимые для обеспечения функционирования отдельных процессов до получения Украиной статуса члена Европейского Союза и в период действия военного положения, а также заключительные положения.

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