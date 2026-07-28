Во Львовской области задержали чиновника Госгеокадастра, который за $30 тысяч пытался подкупить сотрудника НАПК

Чиновник предложил 30 тысяч долларов за положительные результаты мониторинга своего образа жизни и связанных с ним лиц.

Фото: НАПК

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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области, который пытался подкупить сотрудника НАПК. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Чиновник предложил 30 тыс. долларов США за положительные результаты мониторинга своего образа жизни и связанных с ним лиц.

«Таким образом он стремился избежать выявления возможных нарушений и ответственности.

Мониторинг образа жизни НАПК начало в конце 2025 года по инициативе ГБР в рамках отдельного уголовного производства, которое расследует Бюро», — заявили в НАПК.

В июне 2026 года руководитель областного Госгеокадастра начал настойчиво добиваться личной встречи с руководителем одного из подразделений НАПК.

Отмечается, что во время встречи во Львове он предложил сотруднику НАПК 30 тыс. долларов США за нужный результат мониторинга. Пытаясь скрыть содержание разговора, сумму неправомерной выгоды мужчина написал ручкой на салфетке.

Сотрудники ГБР задержали чиновника во время передачи неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Теперь чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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