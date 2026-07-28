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В Одессе работница ТЦК вместе с юристом «продавала» отсрочки от мобилизации за 11 тысяч долларов

18:23, 28 июля 2026 294
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Чиновница действовала вместе с юристом, который направлял к ней клиентов якобы для консультации по получению группы инвалидности.
В Одессе работница ТЦК вместе с юристом «продавала» отсрочки от мобилизации за 11 тысяч долларов
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Одессе сотрудницу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которую подозревают в организации схемы незаконного оформления инвалидности и отсрочки от мобилизации за деньги.

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По данным следствия, чиновница действовала в сговоре с юристом, который направлял к ней военнообязанных якобы для консультаций по получению группы инвалидности. После проверки документов женщина требовала 11 тысяч долларов США, обещая повлиять на решение председателя экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования человека для установления инвалидности. Затем она должна была договориться с руководством районного ТЦК и СП об оформлении отсрочки от призыва.

20 июля 2026 года сотрудники ГБР задержали подозреваемую во время получения оговоренной суммы. Операция была проведена при содействии руководства Одесского областного ТЦК и СП.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Первомайский горрайонный суд Николаевской области признал виновным инженера-программиста из Первомайска, который использовал поддельные документы об инвалидности своей жены для получения отсрочки от мобилизации. Мужчине назначили штраф в размере 34 тысяч гривен, а также обязали перечислить 50 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

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прокуратура война ГБР ТЦК мобилизация

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