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Программист подделал справку МСЭК для отсрочки от мобилизации — суд вынес приговор

21:10, 9 июля 2026
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Мужчина привлек двух посредников из Киева и ввел в заблуждение местный ТЦК.
Программист подделал справку МСЭК для отсрочки от мобилизации — суд вынес приговор
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Первомайский горрайонный суд Николаевской области признал виновным инженера-программиста из Первомайска Николаевской области, который использовал поддельные документы об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Мужчине назначили 34 тысячи гривен штрафа и обязали перечислить 50 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

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Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 484/2550/26, мужчина в ноябре 2024 года состоял на воинском учете и был признан годным к военной службе. Законных оснований для получения отсрочки от мобилизации у него не было.

Чтобы получить отсрочку по семейным обстоятельствам, программист обратился через мессенджер к двум неустановленным лицам из Киева. Он передал им персональные данные жены и заплатил вознаграждение за изготовление документов.

Посредники подготовили поддельную справку МСЭК с вымышленной инвалидностью II группы и заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода. Документы отправили по почте через отделение «Новой почты» в Первомайске на чужое имя.

18 ноября 2024 года мужчина подал эти документы в ТЦК вместе с заявлением на отсрочку. На основании поддельных документов ему выдали справку об отсрочке от мобилизации.

Материалы относительно двух лиц, которые изготовили поддельные документы, выделили в отдельное уголовное производство. Самому программисту предъявили обвинения в уклонении от призыва во время мобилизации и использовании заведомо поддельных документов.

19 мая 2026 года между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины. Мужчина признал свою вину, сообщил следствию о других участниках схемы и предоставил информацию о лицах, которые ранее не были известны правоохранителям.

Что решил суд

Суд учел эти обстоятельства как смягчающие наказание, а также отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику.

В результате суд назначил программисту:

  • 34 тысячи гривен штрафа за уклонение от призыва во время мобилизации;
  • 850 гривен штрафа за использование поддельных документов;
  • окончательное наказание в виде 34 тысяч гривен штрафа по совокупности правонарушений.

Кроме этого, мужчина должен перечислить 50 тысяч гривен на счет ВСУ через платформу UNITED24 в течение 20 дней после вступления приговора в законную силу.

Общая сумма выплат по решению суда составляет 84 тысячи гривен. На момент рассмотрения дела мужчина уже имел действующее бронирование по месту работы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнообязанный из Николаевской области, который получил отсрочку от призыва во время мобилизации на основании поддельных документов об установлении жене II группы инвалидности и необходимости постоянного ухода за ней, получил приговор на основании соглашения о признании вины.

Суд применил положения части 1 статьи 69 УК Украины и назначил ему штраф в размере 34 тыс. грн. Кроме того, в рамках заключенного соглашения мужчина обязался перечислить 50 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины через платформу UNITED24.

Первомайский горрайонный суд Николаевской области утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и обвиняемым в уголовном производстве по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

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