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Заместителя председателя Одесского облсовета подозревают в вымогательстве $50 тысяч у предпринимателя

22:18, 9 июля 2026
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У местного предпринимателя требовали деньги за беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка возле портового города.
Заместителя председателя Одесского облсовета подозревают в вымогательстве $50 тысяч у предпринимателя
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Служба безопасности Украины заявила о разоблачении одного из заместителей председателя Одесского областного совета, которого вместе с сообщниками подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов США у местного предпринимателя.

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По данным следствия, должностное лицо требовало деньги за содействие в оформлении разрешительных документов для строительства коттеджного городка возле портового города.

Как сообщили в СБУ, в случае отказа от передачи средств предпринимателю угрожали искусственно создать препятствия и затянуть процесс подготовки необходимой документации.

Для реализации схемы должностное лицо, по версии следствия, привлекло секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании.

Правоохранители задокументировали деятельность фигурантов и задержали их после получения первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов США.

Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о причастности к сделке.

В настоящее время заместителю председателя Одесского областного совета сообщили о подозрении. Также решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам схемы.

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СБУ взятка деньги бизнес Одесса

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