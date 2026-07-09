Заступника голови Одеської облради підозрюють у вимаганні $50 тисяч у підприємця

Від місцевого підприємця вимагали гроші за безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста.

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Служба безпеки України заявила про викриття одного із заступників голови Одеської обласної ради, якого разом зі спільниками підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів США від місцевого підприємця.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші за сприяння в оформленні дозвільних документів для будівництва котеджного містечка поблизу портового міста.

Як повідомили у СБУ, у разі відмови від передачі коштів підприємцю погрожували штучно створити перешкоди та затягнути процес підготовки необхідної документації.

Для реалізації схеми посадовець, за версією слідства, залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів та затримали їх після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів США.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили документи та інші речові докази, які можуть свідчити про причетність до оборудки.

Наразі заступнику голови Одеської обласної ради повідомили про підозру. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

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