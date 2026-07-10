ФОП продав валюту дорожче: чи доведеться сплачувати єдиний податок із різниці – позиція ДПС.

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Для українських ФОПів, які працюють із закордонними замовниками, ситуація із валютною виручкою давно стала звичною. Оплата надходить у доларах чи євро, однак продавати валюту одразу підприємці не завжди поспішають. Якщо курс зростає, після обміну вони отримують більше гривень, ніж було нараховано в день отримання коштів.

Саме через це у багатьох виникає практичне запитання: чи потрібно сплачувати єдиний податок із суми, яку вдалося заробити завдяки вигіднішому валютному курсу?

Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку третьої групи, який отримує оплату від іноземних контрагентів у валюті. Після надходження коштів на валютний рахунок підприємець визначає свій дохід відповідно до вимог Податкового кодексу – у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, що діяв у день зарахування валюти. Однак сама валюта може залишатися на рахунку певний час. Якщо за цей період курс змінюється, після її продажу підприємець отримує іншу суму гривень.

Саме ця різниця і стала предметом звернення до податкової: чи потрібно вважати її новим доходом та включати до бази оподаткування єдиним податком.

Як визначається дохід підприємця

Податкова звернула увагу, що правила для платників єдиного податку визначені статтею 292 Податкового кодексу. Якщо дохід надходить в іноземній валюті, він перераховується у гривню за офіційним курсом Національного банку України саме на дату отримання коштів.

Інакше кажучи, для ФОП вирішальним є не день продажу валюти, а момент її фактичного надходження на валютний рахунок. Саме тоді формується дохід, який відображається у податковому обліку.

При продажу іноземної валюти ФОПом-платником єдиного податку третьої групи курсові різниці та прибуток від продажу валюти не включаються до оподатковуваного доходу єдиним податком.

Для правильного обліку валютних операцій ФОПам на єдиному податку важливо розуміти декілька ключових моментів:

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу ( п. 292.5 ПКУ

Також важливо знати, що не потрібно здійснювати перерахунок залишків іноземної валюти на рахунку за курсом НБУ на кінець звітного періоду. Такі залишки не створюють додаткового доходу чи витрат для цілей єдиного податку, незалежно від коливань курсу.

Чи потрібно враховувати курсову різницю

У ДПС дійшли висновку, що Податковий кодекс не містить норм, які зобов’язують фізичну особу-підприємця обчислювати курсову різницю після продажу іноземної валюти або включати її до доходу платника єдиного податку. Тобто якщо після продажу доларів чи євро підприємець отримав більше гривень через зміну курсу, саме по собі це не означає виникнення нового оподатковуваного доходу.

Іншими словами, позитивна різниця між курсом НБУ на дату отримання валютної виручки та курсом її подальшого продажу, на думку податкового органу, не збільшує дохід платника єдиного податку.

Що із ПДФО

Окремо податкова звернула увагу ще на одну норму Податкового кодексу. Підпункт 165.1.51 статті 165 передбачає, що доходи від операцій із валютними цінностями, пов’язані з переходом права власності на них, не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, якщо інше прямо не встановлено законом.

Саме тому в консультації зазначено, що позитивна різниця, отримана під час продажу валюти, також не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Як це виглядає на практиці

Припустимо, ФОП отримав від іноземного клієнта 1000 доларів США. У день зарахування коштів офіційний курс Національного банку України становив 41 гривню за долар. Саме 41 тисяча гривень і вважається доходом підприємця для цілей сплати єдиного податку.

Якщо через певний час долар подорожчав до 42 гривень, після продажу валюти на рахунок надійде вже 42 тисячі гривень. Попри те, що фактично підприємець отримав на тисячу гривень більше, у консультації ДПС зазначено, що ця різниця не формує нового доходу платника єдиного податку.

Чому це роз’яснення важливе

Для підприємців, які працюють із закордонними клієнтами, питання курсових різниць виникає регулярно, особливо в умовах коливання валютного курсу. Позиція ДПС фактично підтверджує, що сам факт вигіднішого продажу валюти не створює додаткового об’єкта оподаткування єдиним податком, якщо дохід уже був визначений відповідно до вимог Податкового кодексу на дату надходження валютної виручки.

Водночас слід пам’ятати, що йдеться саме про індивідуальну податкову консультацію. Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу така консультація має індивідуальний характер і може використовуватися лише тим платником податків, якому її надано.

Разом із тим вона демонструє офіційну позицію контролюючого органу щодо застосування норм податкового законодавства і може бути орієнтиром для інших ФОПів, які отримують оплату в іноземній валюті.

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