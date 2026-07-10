ФЛП продал валюту дороже: придется ли платить единый налог с разницы – позиция ГНС.

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Для украинских ФЛП, работающих с зарубежными заказчиками, ситуация с валютной выручкой давно стала привычной. Оплата поступает в долларах или евро, однако продавать валюту сразу предприниматели не всегда спешат. Если курс растет, после обмена получают больше гривен, чем было начислено в день получения средств. Именно поэтому у многих возникает практический вопрос: нужно ли платить единый налог с суммы, которую удалось заработать благодаря более выгодному валютному курсу?

Практический пример

Физическое лицо-предприниматель – плательщик единого налога третьей группы, получающий оплату от иностранных контрагентов в валюте. После поступления средств на валютный счет предприниматель определяет свой доход в соответствии с требованиями Налогового кодекса – в гривневом эквиваленте по официальному курсу Национального банка Украины, действовавшему в день зачисления валюты. Однако сама валюта может оставаться на счету какое-то время. Если за этот период курс меняется, после продажи предприниматель получает другую сумму гривен.

Именно эта разница и стала предметом обращения в налоговую: нужно ли считать ее новым доходом и включать в налогооблагаемую базу единым налогом.

Как определяется доход предпринимателя

Налоговая обратила внимание, что правила для плательщиков единого налога определены статьей 292 Налогового кодекса. Если доход поступает в иностранной валюте, он перечисляется в гривну по официальному курсу Национального банка именно на дату получения средств.

Иными словами, для ФЛП решающим является не день продажи валюты, а момент ее фактического поступления на валютный счет. В это время формируется доход, который отражается в налоговом учете.

При продаже иностранной валюты ФЛП-плательщиком единого налога третьей группы курсовые разницы и прибыль от продажи валюты не включаются в налогооблагаемый доход единым налогом.

Для правильного учета валютных операций ФЛП на едином налоге важно понимать несколько ключевых моментов:

Доход, выраженный в иностранной валюте, перечисляется в гривнах по официальному курсу гривны к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на дату получения такого дохода (п. 292.5 НКУ).

Также важно знать, что не нужно производить перерасчет остатков иностранной валюты на счете по курсу НБУ на конец отчетного периода. Такие остатки не создают дополнительный доход или расходы для целей единого налога, независимо от колебаний курса.

Нужно ли учитывать курсовую разницу

В ГНС пришли к выводу, что Налоговый кодекс не содержит норм, обязывающих физическое лицо-предпринимателя исчислять курсовую разницу после продажи иностранной валюты или включать ее в доход плательщика единого налога. То есть, если после продажи долларов или евро предприниматель получил больше гривен из-за изменения курса, само по себе это не означает возникновения нового налогооблагаемого дохода.

Другими словами, положительная разница между курсом НБУ на дату получения валютной выручки и курсом ее последующей продажи, по мнению налогового органа, не увеличивает доход плательщика единого налога.

Что с НДФЛ

Отдельно налоговая обратила внимание на еще одну норму Налогового кодекса. Подпункт 165.1.51 статьи 165 предусматривает, что доходы от операций с валютными ценностями, связанные с переходом права собственности на них, не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица, если иное прямо не установлено законом.

Именно поэтому в консультации говорится, что положительная разница, полученная при продаже валюты, также не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Как это выглядит на практике

Предположим, ФЛП получил от иностранного клиента 1000 долларов США. В день зачисления средств официальный курс Национального банка составил 41 гривну за доллар. Именно 41 тысяча гривен и считается доходом предпринимателя для целей уплаты единого налога.

Если через время доллар подорожал до 42 гривен, после продажи валюты на счет поступит уже 42 тысячи гривен. Несмотря на то, что фактически предприниматель получил на тысячу гривен больше, в консультации ГНС отмечено, что эта разница не формирует новый доход плательщика единого налога.

Почему это разъяснение важно

Для предпринимателей, работающих с зарубежными клиентами, вопрос курсовых разниц возникает регулярно, особенно в условиях колебания валютного курса. Позиция ГНС фактически подтверждает, что сам факт более выгодной продажи валюты не создает дополнительного объекта налогообложения единым налогом, если доход уже был определен в соответствии с требованиями Налогового кодекса на дату поступления валютной выручки.

В то же время следует помнить, что речь идет именно об индивидуальной налоговой консультации. Согласно пункту 52.2 статьи 52 Налогового кодекса такая консультация носит индивидуальный характер и может использоваться только тем налогоплательщиком, которому она предоставлена. Вместе с тем, она демонстрирует официальную позицию контролирующего органа по применению норм налогового законодательства и может быть ориентиром для других ФЛПов, получающих оплату в иностранной валюте.

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