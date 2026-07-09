Програміст підробив довідку МСЕК для відстрочки від мобілізації — суд виніс вирок

Чоловік залучив двох посередників з Києва та ввів в оману місцевий ТЦК.

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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав винним інженера-програміста з Первомайська Миколаївської області, який використав підроблені документи про інвалідність дружини для отримання відстрочки від мобілізації. Чоловіку призначили 34 тисячі гривень штрафу та зобов’язали перерахувати 50 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Обставини справи

Як говориться у матеріалах справи № 484/2550/26, чоловік у листопаді 2024 року перебував на військовому обліку та був визнаний придатним до військової служби. Законних підстав для отримання відстрочки від мобілізації він не мав.

Щоб отримати відстрочку за сімейними обставинами, програміст звернувся через месенджер до двох невстановлених осіб із Києва. Він передав їм персональні дані дружини та заплатив винагороду за виготовлення документів.

Посередники підготували підроблену довідку МСЕК із вигаданою інвалідністю II групи та висновок ЛКК про необхідність постійного догляду. Документи надіслали поштою через відділення «Нової пошти» у Первомайську під чужим ім’ям.

18 листопада 2024 року чоловік подав ці документи до ТЦК разом із заявою про відстрочку. На підставі фальшивих документів йому видали довідку про відстрочку від мобілізації.

Матеріали щодо двох осіб, які виготовили підроблені документи, виділили в окреме кримінальне провадження. Самому програмісту висунули обвинувачення за ухилення від призову під час мобілізації та використання завідомо підроблених документів.

19 травня 2026 року між прокурором та обвинуваченим уклали угоду про визнання винуватості. Чоловік визнав провину, повідомив слідству про інших учасників схеми та надав інформацію про осіб, яких раніше не знали правоохоронці.

Що вирішив суд

Суд врахував ці обставини як такі, що пом’якшують покарання, а також відсутність попередніх судимостей і позитивну характеристику.

У результаті суд призначив програмісту:

34 тисячі гривень штрафу за ухилення від призову під час мобілізації;

850 гривень штрафу за використання підроблених документів;

остаточне покарання у вигляді 34 тисяч гривень штрафу за сукупністю правопорушень.

Крім цього, чоловік має перерахувати 50 тисяч гривень на рахунок ЗСУ через платформу UNITED24 протягом 20 днів після набрання вироком законної сили.

Загальна сума виплат за рішенням суду становить 84 тисячі гривень. На момент розгляду справи чоловік уже мав чинне бронювання за місцем роботи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов'язаний із Миколаївської області, який отримав відстрочку від призову під час мобілізації на підставі підроблених документів про встановлення дружині II групи інвалідності та необхідність здійснення за нею постійного догляду, отримав вирок на підставі угоди про визнання винуватості.

Суд застосував положення частини 1 статті 69 КК України та призначив йому штраф у розмірі 34 тис. грн. Крім того, у межах укладеної угоди чоловік зобов'язався перерахувати 50 тис. грн на підтримку Збройних Сил України через платформу UNITED24.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).