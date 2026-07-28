Смертельное ДТП на авто перевозчика: ВС объяснил, почему компенсацию выплачивает работодатель водителя, а не владелец транспорта

Если работник при исполнении трудовых обязанностей причинил вред источником повышенной опасности, ответственность за такой вред может быть возложена на работодателя на основании статьи 1172 ГК Украины.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 15 июля 2026 года рассмотрел дело № 199/9026/23 о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате смертельного ДТП. Ключевым вопросом стало определение лица, которое должно отвечать за вред, если автомобиль принадлежал третьему лицу, однако им управлял работник ООО при исполнении своих трудовых обязанностей.

Обстоятельства дела

На автодороге М-03 «Знаменка — Луганск — Изварино» автомобиль под управлением водителя совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил тяжкие телесные повреждения и впоследствии умер в больнице.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по части второй статьи 286 УК Украины.

Водитель был работником общества почтовой связи и занимал должность курьера службы доставки. Во время допроса в уголовном производстве он сообщил, что работал в обществе в должности водителя-курьера.

Автомобиль принадлежал на праве частной собственности другому лицу. Между владельцем автомобиля как перевозчиком и обществом почтовой связи как заказчиком был заключен договор о перевозке грузов автомобильным транспортом, которым предусматривалось использование этого автомобиля для выполнения заказов по перевозке грузов общества.

Жена и сын погибшего обратились в суд с иском о возмещении вреда, указывая, что смерть близкого человека причинила им тяжелые душевные страдания и нарушила привычный образ жизни. Каждый из них оценил моральный вред в 2,5 млн грн. Также они просили возместить расходы на погребение и сооружение надгробного памятника.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с общества почтовой связи в пользу каждого из истцов по 2,5 млн грн морального вреда и имущественный вред. В иске к другим ответчикам было отказано. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Общество почтовой связи обратилось в Верховный Суд. Оно настаивало, что не являлось собственником, владельцем или пользователем автомобиля, а выступало лишь заказчиком услуг перевозки. Кроме того, по мнению общества, суды не установили, входило ли управление транспортными средствами в должностные обязанности водителя и исполнял ли он свои трудовые обязанности непосредственно в момент ДТП.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии с частями второй и пятой статьи 1187 ГК Украины вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет транспортным средством, механизмом, другим объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность.

Лицо, осуществляющее деятельность, являющуюся источником повышенной опасности, отвечает за причиненный вред, если оно не докажет, что вред был причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Суд отметил, что согласно части первой статьи 1172 ГК Украины юридическое или физическое лицо возмещает вред, причиненный их работником при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей.

ВС подчеркнул, что обязанность возместить вред, причиненный в результате действия источника повышенной опасности, возникает у причинителя при условии, что действия последнего были неправомерными, а между ними и вредом существует непосредственная причинная связь.

Потерпевший должен предоставить доказательства, подтверждающие факт причинения вреда в результате ДТП, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, которое в соответствии с законом обязано возместить вред.

ВС напомнил вывод Большой Палаты ВС, согласно которому лицо, управляющее транспортным средством в связи с исполнением своих трудовых (служебных) обязанностей на основании трудового договора с лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет транспортным средством, не является субъектом, несущим ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. В таком случае ответственность возлагается на законного владельца источника повышенной опасности — работодателя.

Следовательно, вред, причиненный в результате ДТП по вине водителя, который на соответствующем правовом основании управлял автомобилем, находящимся во владении работодателя, возмещается именно владельцем этого источника повышенной опасности, а не непосредственно виновным водителем.

Относительно морального вреда Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 1168 ГК Украины моральный вред, причиненный смертью физического лица, возмещается его супругу или супруге, родителям, детям, а также лицам, проживавшим с ним одной семьей.

При этом моральный вред возмещается независимо от вины физического или юридического лица, его причинившего, если вред причинен смертью физического лица в результате действия источника повышенной опасности.

ВС указал, что при рассмотрении дел такой категории суд обязан исследовать обстоятельства дела, выяснить участников и характер сложившихся между ними правоотношений, установить размер причиненного вреда, выяснить, чем подтверждается факт причинения моральных или физических страданий либо потерь неимущественного характера, при каких обстоятельствах или какими действиями они причинены, в какой денежной сумме истец оценивает причиненный ему вред и чем при этом руководствуется.

Также при определении размера возмещения морального вреда суд должен привести в решении соответствующие мотивы.

В этом деле суды установили, что водитель был работником общества, занимал должность курьера службы доставки, а транспортное средство использовалось для перевозки грузов общества. В материалах дела содержались копия его трудовой книжки и должностная инструкция, которые были исследованы судами.

Оценив характер и объем физических, душевных и психических страданий истцов, потерю ими близкого человека — мужа и отца, невозможность восстановить прежнее положение вследствие его гибели, существенность вынужденных изменений в их жизни и последствия для морального состояния, суды пришли к выводу, что 2,5 млн грн каждому из истцов являются достаточным, соразмерным и справедливым размером возмещения морального вреда.

Верховный Суд согласился с этим выводом, отметив, что такой размер имеет сугубо условное выражение, поскольку нет и не может быть точных критериев имущественного выражения душевной боли.

Отдельно Верховный Суд отклонил довод ООО о том, что общество вообще не должно отвечать за причиненный вред.

ВС указал, что по общему правилу части второй статьи 1187 ГК Украины вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается собственником (владельцем) источника повышенной опасности.

При этом договор перевозки грузов автомобильным транспортом не свидетельствует о том, что ООО является владельцем источника повышенной опасности, поскольку общество выступает лишь заказчиком услуг перевозки.

Однако суды правильно применили часть первую статьи 1172 ГК Украины, согласно которой юридическое или физическое лицо возмещает вред, причиненный их работником при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Верховный Суд подчеркнул, что это свидетельствует о том, что законодатель разграничивает понятия «лицо, причинившее вред» и «лицо, отвечающее за вред» — смешанная система деликтов.

Поскольку ООО является работодателем водителя, последний состоял в трудовых отношениях с обществом, поэтому именно ООО должно нести ответственность за моральный вред, причиненный источником повышенной опасности при исполнении водителем своих трудовых обязанностей.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что в момент наезда на велосипедиста водитель использовал автомобиль для исполнения своих должностных обязанностей, то есть как работник ООО. Обратного ответчиками не доказано.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу ООО без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Таким образом, Кассационный гражданский суд подтвердил, что сам по себе статус работодателя как заказчика услуг перевозки не делает его владельцем транспортного средства в понимании статьи 1187 ГК Украины. В то же время это не исключает ответственности работодателя на основании части первой статьи 1172 ГК Украины, если вред причинил его работник при исполнении трудовых обязанностей.

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