Если от размера ущерба зависит квалификация преступления, этот вопрос не может рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства — ВС

КУС ВС пришел к выводу, что размер ущерба, влияющий на квалификацию преступления, должен оцениваться в рамках уголовного производства.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил постановление Львовского апелляционного суда по делу о похищении людей, разбое, незаконном завладении автомобилем и вымогательстве. Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд допустил существенные нарушения требований УПК, поскольку не рассмотрел по существу апелляционную жалобу прокурора, а также отменил приговор в части гражданских исков, поставив под сомнение размер ущерба, от которого непосредственно зависела уголовно-правовая квалификация действий обвиняемых.

Обстоятельства дела

По материалам уголовного производства, в феврале 2015 года трое лиц, действуя по предварительному сговору, инсценировали дорожно-транспортное происшествие во Львове, чтобы похитить мужчину и женщину. Потерпевших силой посадили в автомобили, связали им руки и завязали глаза.

Мужчину впоследствии оставили в сквере, а женщину почти трое суток незаконно удерживали в квартире. Во время похищения нападавшие одновременно завладели ее деньгами, ювелирными изделиями и другим имуществом, а также требовали от родителей потерпевшей 150 тысяч долларов США за ее освобождение. Женщину освободили сотрудники полиции.

В 2022 году Шевченковский районный суд г. Львова признал двух обвиняемых виновными в незаконном лишении свободы, незаконном завладении транспортным средством, разбое и вымогательстве, а третьего — в незаконном лишении свободы. В то же время всех троих оправдали по обвинению в захвате заложников. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального и морального ущерба.

Во время нового апелляционного рассмотрения в 2025 году Львовский апелляционный суд отменил приговор только в части разрешения гражданских исков и назначил их новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, а в остальной части оставил приговор без изменений. Именно это решение стало предметом кассационного пересмотра.

Апелляционный суд должен был рассмотреть все апелляционные жалобы

Кассационный уголовный суд согласился с доводами прокурора о том, что после отмены предыдущего постановления апелляционного суда и назначения нового рассмотрения апелляционный суд был обязан повторно рассмотреть все апелляционные жалобы, которые были предметом предыдущего апелляционного пересмотра, и дать ответ на каждую из них.

Вместо этого апелляционный суд не рассмотрел по существу апелляционную жалобу прокурора, мотивировав это тем, что прокурор не обжаловал предыдущее постановление апелляционного суда в кассационном порядке.

Верховный Суд отметил, что такой вывод противоречит требованиям УПК. Поскольку предыдущее постановление было отменено, апелляционный суд должен был заново рассмотреть и апелляционную жалобу стороны обвинения и принять решение относительно ее удовлетворения либо отказа в удовлетворении. Нерассмотрение этой жалобы КУС ВС признал существенным нарушением уголовного процессуального закона.

Почему Верховный Суд не согласился с передачей гражданских исков на новое рассмотрение

Отдельное внимание Верховный Суд уделил решению апелляционного суда относительно гражданских исков.

Апелляционный суд пришел к выводу о недостаточности доказательств, подтверждающих стоимость части похищенного имущества, в частности часов Omega De Ville Ladymatic, сославшись на отсутствие документов об их происхождении и стоимости, а также на противоречия в показаниях потерпевшей. Именно по этим основаниям суд отменил приговор в части разрешения гражданских исков и назначил их новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В то же время Кассационный уголовный суд обратил внимание на противоречивость такого подхода.

Апелляционный суд оставил без изменений квалификацию действий обвиняемых по части 4 статьи 187 УК Украины как разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах, но одновременно поставил под сомнение стоимость имущества, от которой непосредственно зависит наличие именно этого квалифицирующего признака.

Верховный Суд по делу № 466/4414/15-к подчеркнул, что стоимость похищенного имущества в данном деле имеет значение не только для разрешения гражданских исков, но и непосредственно влияет на правильность уголовно-правовой квалификации действий обвиняемых. При таких обстоятельствах этот вопрос не может быть предметом пересмотра суда, специализирующегося на рассмотрении гражданских дел.

Относительно доводов о нарушении тайны совещательной комнаты

Верховный Суд также отклонил доводы защиты о нарушении тайны совещательной комнаты.

КУС ВС отметил, что сам по себе факт вынесения судьями иных решений в день провозглашения приговора еще не свидетельствует о существенном нарушении требований статьи 367 УПК. Такое нарушение может быть основанием для отмены судебного решения лишь тогда, когда оно ставит под сомнение независимость и беспристрастность судей либо могло воспрепятствовать вынесению законного и обоснованного решения. В данном деле таких обстоятельств Верховный Суд не установил.

Относительно отказа от защитника

Безосновательными Верховный Суд признал и доводы прокурора о нарушении права на защиту.

КУС ВС отметил, что действовавшая на момент апелляционного рассмотрения редакция части 2 статьи 54 УПК Украины не требовала обязательного присутствия адвоката в судебном заседании при принятии судом отказа обвиняемого от защитника. В то же время прокурор не доказал, каким образом это решение нарушило право обвиняемого на защиту, тем более что сам обвиняемый не возражал против отказа от этого защитника, а его интересы во время апелляционного рассмотрения представлял другой адвокат.

Решение Верховного Суда

Кассационный уголовный суд частично удовлетворил кассационные жалобы прокурора и защитников, отменил постановление Львовского апелляционного суда от 27 февраля 2025 года и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

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