Якщо від розміру шкоди залежить кваліфікація злочину, це питання не може розглядатися в порядку цивільного судочинства — ВС

ККС ВС дійшов висновку, що розмір шкоди, який впливає на кваліфікацію злочину, має оцінюватися в межах кримінального провадження.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу Львівського апеляційного суду у справі про викрадення людей, розбій, незаконне заволодіння автомобілем та вимагання. Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд допустив істотні порушення вимог КПК, оскільки не розглянув по суті апеляційну скаргу прокурора, а також скасував вирок у частині цивільних позовів, поставивши під сумнів розмір шкоди, від якого безпосередньо залежала кримінально-правова кваліфікація дій обвинувачених.

Обставини справи

За матеріалами кримінального провадження, у лютому 2015 року троє осіб, діючи за попередньою змовою, інсценували дорожньо-транспортну пригоду у Львові, щоб викрасти чоловіка та жінку. Потерпілих силоміць посадили до автомобілів, зв’язали їм руки та зав’язали очі.

Чоловіка згодом залишили у сквері, а жінку майже три доби незаконно утримували у квартирі. Під час викрадення нападники одночасно заволоділи її грошима, ювелірними виробами та іншим майном, а також вимагали від батьків потерпілої 150 тисяч доларів США за її звільнення. Жінку звільнили працівники поліції.

У 2022 році Шевченківський районний суд м. Львова визнав двох обвинувачених винними у незаконному позбавленні волі, незаконному заволодінні транспортним засобом, розбої та вимаганні, а третього — у незаконному позбавленні волі. Водночас усіх трьох виправдали за обвинуваченням у захопленні заручників. Суд також частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Під час нового апеляційного розгляду у 2025 році Львівський апеляційний суд скасував вирок лише в частині вирішення цивільних позовів та призначив їх новий розгляд у порядку цивільного судочинства, а в решті залишив вирок без змін. Саме це рішення стало предметом касаційного перегляду.

Апеляційний суд мав розглянути всі апеляційні скарги

Касаційний кримінальний суд погодився з доводами прокурора про те, що після скасування попередньої ухвали апеляційного суду та призначення нового розгляду апеляційний суд був зобов’язаний повторно розглянути всі апеляційні скарги, які були предметом попереднього апеляційного перегляду, і надати відповідь на кожну з них.

Натомість апеляційний суд не розглянув по суті апеляційну скаргу прокурора, мотивувавши це тим, що прокурор не оскаржив попередню апеляційну ухвалу в касаційному порядку.

Верховний Суд зазначив, що такий висновок суперечить вимогам КПК. Оскільки попередню ухвалу було скасовано, апеляційний суд мав заново розглянути й апеляційну скаргу сторони обвинувачення та ухвалити рішення щодо її задоволення або відмови в задоволенні. Нерозгляд цієї скарги ККС ВС визнав істотним порушенням кримінального процесуального закону.

Чому Верховний Суд не погодився з передачею цивільних позовів на новий розгляд

Окрему увагу Верховний Суд приділив рішенню апеляційного суду щодо цивільних позовів.

Апеляційний суд дійшов висновку про недостатність доказів, які підтверджують вартість частини викраденого майна, зокрема годинника Omega De Ville Ladymatic, пославшись на відсутність документів про його походження та вартість, а також на суперечності у показаннях потерпілої. Саме з цих підстав суд скасував вирок у частині вирішення цивільних позовів і призначив їх новий розгляд у порядку цивільного судочинства.

Водночас Касаційний кримінальний суд звернув увагу на суперечливість такого підходу.

Апеляційний суд залишив без змін кваліфікацію дій обвинувачених за частиною 4 статті 187 КК України як розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах, але водночас поставив під сумнів вартість майна, від якої безпосередньо залежить наявність саме цієї кваліфікуючої ознаки.

Верховний Суд у справі 466/4414/15-к наголосив, що вартість викраденого майна у цій справі має значення не лише для вирішення цивільних позовів, а й безпосередньо впливає на правильність кримінально-правової кваліфікації дій обвинувачених. За таких обставин це питання не може бути предметом перегляду суду, який спеціалізується на розгляді цивільних справ.

Щодо доводів про порушення таємниці нарадчої кімнати

Верховний Суд також відхилив доводи захисту про порушення таємниці нарадчої кімнати.

ККС ВС зазначив, що сам по собі факт ухвалення суддями інших рішень у день проголошення вироку ще не свідчить про істотне порушення вимог статті 367 КПК. Таке порушення може бути підставою для скасування судового рішення лише тоді, коли воно ставить під сумнів незалежність і неупередженість суддів або могло перешкодити ухваленню законного й обґрунтованого рішення. У цій справі таких обставин Верховний Суд не встановив.

Щодо відмови від захисника

Безпідставними Верховний Суд визнав і доводи прокурора про порушення права на захист.

ККС ВС зазначив, що чинна на момент апеляційного розгляду редакція частини 2 статті 54 КПК України не вимагала обов’язкової присутності адвоката у судовому засіданні під час прийняття судом відмови обвинуваченого від захисника. Водночас прокурор не довів, яким чином це рішення порушило право обвинуваченого на захист, тим більше що сам обвинувачений не заперечував проти відмови від цього захисника, а його інтереси під час апеляційного розгляду представляв інший адвокат.

Рішення Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд частково задовольнив касаційні скарги прокурора та захисників, скасував ухвалу Львівського апеляційного суду від 27 лютого 2025 року та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

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