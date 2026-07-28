Учитель має підробіток у приватній компанії: чи може він втратити відстрочку від мобілізації

У яких випадках педагог збереже відстрочку від мобілізації, навіть маючи другу роботу.

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Учителі, які мають право на відстрочку від мобілізації, не втрачають її лише через те, що додатково працюють за сумісництвом. Наявність іншого місця роботи сама по собі не може бути причиною для відмови у відстрочці. Водночас ТЦК можуть перевіряти інші умови, зокрема статус основного місця роботи та розмір педагогічного навантаження.

Відстрочка від мобілізації для педагогів: які умови діють

Право на відстрочку від призову під час мобілізації мають військовозобов’язані громадяни, які підпадають під визначені законом категорії. Однією з таких категорій є педагогічні працівники.

Водночас сама наявність посади вчителя не означає автоматичного отримання відстрочки. Для цього мають виконуватися вимоги, передбачені законодавством, зокрема щодо характеру роботи та педагогічного навантаження.

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку мають, зокрема, працівники закладів освіти за умови, що педагогічна робота є для них основним місцем роботи, а обсяг навантаження становить не менш як 0,75 ставки.

Робота за сумісництвом не скасовує право на відстрочку

Додаткова робота вчителя в іншій установі або компанії не впливає на право на відстрочку, якщо основні вимоги для її отримання виконані.

Тобто якщо педагог працює у школі на основному місці роботи та має необхідне педагогічне навантаження, наявність додаткової зайнятості за сумісництвом не є підставою для анулювання відстрочки.

Юристи пояснюють, що додаткова робота не змінює статус основного місця роботи та не позбавляє працівника права користуватися передбаченою законом відстрочкою.

Коли можуть виникнути проблеми з відстрочкою

Підставою для відмови або скасування відстрочки можуть бути не сам факт додаткового працевлаштування, а невідповідність вимогам закону.

Зокрема, увагу звертають на такі обставини:

педагогічна посада не є основним місцем роботи;

розмір педагогічного навантаження менший ніж 0,75 ставки;

відсутні інші необхідні підтвердження права на відстрочку.

Таким чином, сама по собі робота вчителя за сумісництвом у приватній компанії чи іншій установі не позбавляє його права на відстрочку від мобілізації. Головним є дотримання вимог щодо основної педагогічної роботи та необхідного обсягу навантаження.

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