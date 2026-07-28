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Європейська країна, яку недооцінюють: де знайти бюджетний відпочинок без натовпу туристів

07:59, 28 липня 2026 106
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Недорого обходиться й повсякденне життя: традиційний обід тут можна отримати приблизно за 5 євро, а орендувати авто для подорожі країною теж можна без великих витрат.
Європейська країна, яку недооцінюють: де знайти бюджетний відпочинок без натовпу туристів
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Північна Македонія стала одним із найцікавіших напрямків для бюджетних подорожей у Європі. Країна привернула увагу туристів після вірусного відео іспанської мандрівниці, яка розповіла про низькі ціни, мальовничі локації та атмосферу Балкан. 

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За словами експертки з туризму з Іспанії, Північна Македонія перевершила її очікування. Вона зазначила, що переліт із Іспанії може коштувати близько 60 євро в обидва боки, а проживання доступне від 30 євро за ніч.

Також мандрівниця звернула увагу на невисокі витрати під час перебування в країні. Традиційний обід у місцевих закладах можна знайти приблизно за 5 євро, а оренда автомобіля для подорожі регіонами не потребує значних витрат.

Однією з головних туристичних принад країни є Охридське озеро, яке вважають одним із найдавніших озер Європи. Воно розташоване на кордоні Північної Македонії та Албанії, а місто Охрид входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Туристів також приваблюють гірські монастирі, стародавні церкви, каньйони, традиційні села та мальовничі природні маршрути. Особливу увагу мандрівниця приділила столиці Скоп’є, де поєднуються сучасні монументи, великі мости та старий базар у османському стилі.

Крім природних і культурних пам’яток, Північна Македонія відома своїми виноробними традиціями. Місцеві вина можна скуштувати за доступними цінами, що робить країну ще привабливішою для туристів.

За словами іспанської експертки, перевагою країни є також відсутність великих туристичних натовпів. Багато локацій зберігають автентичність, а місцеві жителі відомі своєю гостинністю.

Північна Македонія поступово стає альтернативою популярним європейським напрямкам для тих, хто шукає недорогий відпочинок із природою, історією та місцевим колоритом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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туризм

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