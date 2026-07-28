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Европейская страна, которую недооценивают: где найти бюджетный отдых без толпы туристов

07:59, 28 июля 2026 107
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Недорого обходится и повседневная жизнь: традиционный обед здесь можно получить примерно за 5 евро, а арендовать авто для путешествия по стране тоже можно без больших затрат.
Европейская страна, которую недооценивают: где найти бюджетный отдых без толпы туристов
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Северная Македония стала одним из самых интересных направлений для бюджетных путешествий по Европе. Страна привлекла внимание туристов после вирусного видео испанской путешественницы, которая рассказала о низких ценах, живописных местах и атмосфере Балкан.

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По словам экспертки по туризму из Испании, Северная Македония превзошла ее ожидания. Она отметила, что перелет из Испании может стоить около 60 евро в обе стороны, а проживание доступно от 30 евро за ночь.

Также путешественница обратила внимание на невысокие расходы во время пребывания в стране. Традиционный обед в местных заведениях можно найти примерно за 5 евро, а аренда автомобиля для поездок по регионам не требует больших затрат.

Одной из главных туристических достопримечательностей страны является Охридское озеро, которое считают одним из древнейших озер Европы. Оно расположено на границе Северной Македонии и Албании, а город Охрид входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристов также привлекают горные монастыри, старинные церкви, каньоны, традиционные села и живописные природные маршруты. Особое внимание путешественница уделила столице Скопье, где сочетаются современные монументы, масштабные мосты и старый базар в османском стиле.

Кроме природных и культурных достопримечательностей, Северная Македония известна своими винодельческими традициями. Местные вина можно попробовать по доступным ценам, что делает страну еще более привлекательной для туристов.

По словам испанской экспертки, еще одним преимуществом страны является отсутствие больших туристических толп. Многие локации сохраняют аутентичность, а местные жители известны своим гостеприимством.

Северная Македония постепенно становится альтернативой популярным европейским направлениям для тех, кто ищет недорогой отдых с природой, историей и местным колоритом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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туризм

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