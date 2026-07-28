В Киеве наказали сразу 17 «героев парковки», фото

17 транспортных средств временно задержаны.

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На улице Заречной в Дарницком районе Киева наказали сразу 17 «героев парковки». Об этом сообщил Департамент территориального контроля города Киева.

Отмечается, что инспекторы по парковке зафиксировали стихийную парковку на эстакаде.

«17 транспортных средств временно задержаны», — заявили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что согласно пункту 15.9 (в) Правил дорожного движения остановка на эстакадах запрещена. Такие участки должны оставаться свободными, поскольку неправильно припаркованные автомобили создают угрозу безопасности дорожного движения.

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