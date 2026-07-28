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В Киеве наказали сразу 17 «героев парковки», фото

07:05, 28 июля 2026 47
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17 транспортных средств временно задержаны.
В Киеве наказали сразу 17 «героев парковки», фото
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На улице Заречной в Дарницком районе Киева наказали сразу 17 «героев парковки». Об этом сообщил Департамент территориального контроля города Киева.

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Отмечается, что инспекторы по парковке зафиксировали стихийную парковку на эстакаде.

«17 транспортных средств временно задержаны», — заявили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что согласно пункту 15.9 (в) Правил дорожного движения остановка на эстакадах запрещена. Такие участки должны оставаться свободными, поскольку неправильно припаркованные автомобили создают угрозу безопасности дорожного движения.

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Киев

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