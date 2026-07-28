У Києві покарали одразу 17 «героїв паркування», фото

17 транспортних засобів тимчасово затримано.

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На вулиці Зарічна, що у Дарницькому районі Києва покарали одразу 17 «героїв паркування». Про це повідомив Департамент територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що інспектори з паркування зафіксували стихійне паркування на естакаді.

«17 транспортних засобів тимчасово затримано», — заявили у відомстві.

У департаменті нагадали, що згідно з пунктом 15.9 (в) Правил дорожнього руху, зупинка на естакадах забороняється. Такі ділянки мають залишатися вільними, адже неправильно припарковані автомобілі створюють загрозу безпеці дорожнього руху.

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