Підприємцям нагадали, які документи необхідно зберігати при роботі з РРО

Частина документів повинна зберігатися безпосередньо в місці проведення розрахунків, а інші — у фіскальній пам'яті РРО або на сервері контролюючого органу.

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Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, повинні виконувати встановлені законодавством вимоги щодо оформлення та зберігання відповідних документів.

Які документи необхідно формувати щодня

Якщо протягом робочого дня або зміни проводилися розрахункові операції, підприємці зобов’язані:

формувати фіскальні чеки у паперовому та/або електронному вигляді;

створювати контрольні стрічки в електронній формі;

після завершення зміни формувати Z-звіт касира (продавця).

Який строк зберігання документів

Контрольні стрічки повинні зберігатися у фіскальній пам’яті РРО протягом усього строку експлуатації реєстратора, визначеного виробником, але не менше семи років. Виняток із цього правила передбачений лише для автоматів із продажу товарів або послуг.

Крім того, безпосередньо в місці проведення розрахунків необхідно мати:

реєстраційне посвідчення РРО або його копію;

останню довідку про опломбування РРО.

Водночас підприємці фактично зобов’язані забезпечити на місці проведення розрахунків належне зберігання документів, що підтверджують облік товарних запасів (у випадках, передбачених законодавством), а також оригіналу довідки про опломбування РРО.

Інші документи, пов’язані з реєстрацією та обліком РРО, уже містяться у контролюючого органу, тому достатньо мати їх копії. Водночас сформовані фіскальні звітні документи автоматично зберігаються у фіскальній пам’яті реєстратора та/або на сервері контролюючого органу.

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