  1. В Україні

Підприємцям нагадали, які документи необхідно зберігати при роботі з РРО

05:00, 28 липня 2026 77
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частина документів повинна зберігатися безпосередньо в місці проведення розрахунків, а інші — у фіскальній пам'яті РРО або на сервері контролюючого органу.
Підприємцям нагадали, які документи необхідно зберігати при роботі з РРО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, повинні виконувати встановлені законодавством вимоги щодо оформлення та зберігання відповідних документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які документи необхідно формувати щодня

Якщо протягом робочого дня або зміни проводилися розрахункові операції, підприємці зобов’язані:

  • формувати фіскальні чеки у паперовому та/або електронному вигляді;
  • створювати контрольні стрічки в електронній формі;
  • після завершення зміни формувати Z-звіт касира (продавця).

Який строк зберігання документів

Контрольні стрічки повинні зберігатися у фіскальній пам’яті РРО протягом усього строку експлуатації реєстратора, визначеного виробником, але не менше семи років. Виняток із цього правила передбачений лише для автоматів із продажу товарів або послуг.

Крім того, безпосередньо в місці проведення розрахунків необхідно мати:

  • реєстраційне посвідчення РРО або його копію;
  • останню довідку про опломбування РРО.

Водночас підприємці фактично зобов’язані забезпечити на місці проведення розрахунків належне зберігання документів, що підтверджують облік товарних запасів (у випадках, передбачених законодавством), а також оригіналу довідки про опломбування РРО.

Інші документи, пов’язані з реєстрацією та обліком РРО, уже містяться у контролюючого органу, тому достатньо мати їх копії. Водночас сформовані фіскальні звітні документи автоматично зберігаються у фіскальній пам’яті реєстратора та/або на сервері контролюючого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

РРО

Популярні новини

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

08:33, 27 липня 2026 9k
Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

17:13, 26 липня 2026 10k
Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

16:01, 26 липня 2026 12k
Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

17:49, 26 липня 2026 8k
Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

19:19, 26 липня 2026 7k
Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 19k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Пенсійний фонд не платить після рішення суду: як отримати пенсійні виплати без відмовок про відсутність асигнувань

Пенсійний фонд продовжує саботувати виплати, посилаючись на відсутність коштів і постанову 821, є вихід — судовий контроль, персональні штрафи посадовцям та зміна способу і порядку виконання рішення на пряме стягнення коштів.

Розрахуватися за оренду квартири в ЄС гривневою карткою стає дедалі складніше через застарілі ліміти НБУ

Дискримінація гривневих рахунків: як валютні обмеження НБУ ускладнюють оренду житла українцям за кордоном.

Дайджест кредитних спорів: як суди перевіряють SMS-підписи, чому відмовляють у стягненні комісій та як обмежують відсоткові ставки

Стягнення кредитного боргу під час воєнного стану: аналіз судових рішень щодо захисту прав споживачів.

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України: повна біографія та професійний шлях

Після повторного призначення у липні 2026 року Віктор Ляшко продовжив очолювати Міністерство охорони здоров’я, залишившись одним із небагатьох урядовців, які зберегли свої посади в оновленому складі Кабінету Міністрів України.

Безкоштовні продукти для військових госпіталів: коли податкова накладна не потрібна

Якщо благодійна допомога передається визначеним законом закладам охорони здоров’я для потреб оборони, податкова накладна не складається.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]