За кермо всупереч рішенню суду: як подвійне порушення обернулося кримінальним вироком

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який, попри позбавлення права керування та повторне притягнення до адміністративної відповідальності, знову сів за кермо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним водія, який вдруге сів за кермо після позбавлення права керування, у невиконанні судового рішення та призначив йому один рік позбавлення волі. Водночас від відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Як встановив суд, 27 березня 2026 року набрала законної сили постанова Літинського районного суду Вінницької області, якою жителя Вінницької області визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 126 КУпАП. Йому призначили штраф у розмірі 40 800 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на п’ять років.

Однак уже за тиждень, 4 квітня 2026 року, чоловік знову сів за кермо автомобіля. На території Хмельницької області його зупинили працівники патрульної поліції та склали адміністративний протокол. Згодом постановою Хмельницького міськрайонного суду, яка також набрала законної сили, його повторно визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення за тією ж статтею КУпАП і призначили аналогічне адміністративне стягнення.

У зв’язку з умисним невиконанням постанови суду, яка набрала законної сили, чоловіка притягнули вже до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, висловив жаль з приводу вчиненого та заявив про готовність понести покарання.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений працює різноробочим у фермерському господарстві, утримує малолітню дитину та позитивно характеризується. Пом’якшуючою обставиною суд визнав щире каяття, а обставин, що обтяжують покарання, не встановив.

За результатами розгляду Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Вирок ухвалено у справі № 686/19664/26. На нього може бути подана апеляційна скарга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.