  1. В Україні

Кандидатам на «Контракт 18-24» спростили проходження ВЛК — покрокова інструкція

20:19, 27 липня 2026 19
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час формування запиту кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду – за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку.
Кандидатам на «Контракт 18-24» спростили проходження ВЛК — покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидати, які планують укласти контракт на військову службу за програмою «Контракт 18-24», мають право на позачергове проходження військово-лікарської комісії. Медогляд можна пройти у ВЛК при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або в медичних закладах, які працюють за програмою державних гарантій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Харківському ТЦК та СП, кандидат самостійно може обрати місце та дату проходження медичного огляду. Довідки у державних і комунальних медичних закладах для таких осіб видаються безоплатно.

Першим етапом є отримання направлення на ВЛК. Його можна оформити двома способами — в електронній або паперовій формі.

Електронне направлення формується через державний реєстр «Оберіг». Для цього кандидат має особисто подати відповідний запит у застосунку «Резерв+». Під час оформлення заявки можна обрати місце проходження медогляду — за місцем розташування військової частини, центру рекрутингу або за місцем перебування на військовому обліку.

Якщо кандидат відповідає віковим вимогам програми, система автоматично формує електронне направлення та надсилає його у застосунок «Резерв+». У документі зазначаються назва й адреса ВЛК, дата медогляду, а також QR-код із необхідною інформацією.

Таке направлення можна пред’явити комісії безпосередньо через застосунок або, за бажанням, роздрукувати.

Якщо кандидат не користується «Резерв+» або не має можливості подати електронний запит, йому можуть видати паперове направлення. Його оформлює командир військової частини або начальник центру рекрутингу ЗСУ після завершення співбесіди.

У паперовому документі вказують найближчу ВЛК, яка проводитиме медогляд кандидатів від відповідного підрозділу, а також дату його проходження.

Контроль за організацією медоглядів здійснюють командири військових частин або керівники центрів рекрутингу — для кандидатів, яким вони видали паперові направлення, а також для тих, хто обрав у «Резерв+» ВЛК за місцем розташування військової частини.

Якщо ж кандидат обрав медкомісію за місцем перебування на військовому обліку, контроль покладається на керівника відповідного ТЦК та СП.

Під час проходження ВЛК відповідальні посадові особи мають забезпечити кандидатам першочерговий доступ до медогляду. Для цього вони взаємодіятимуть із керівництвом медичних закладів та контролюватимуть наявність резервних місць у черзі.

Крім стандартного огляду ВЛК, кандидати повинні пройти психіатричний огляд, зокрема перевірку щодо вживання психоактивних речовин. Довідки про проходження такого огляду мають видаватися безоплатно у визначених медичних закладах.

За потреби місця проходження психіатричного огляду можуть визначати підрозділи охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Кандидатів за їхньою згодою направлятимуть до відповідних закладів у найкоротші терміни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову прикордонного загону у виплаті одноразової грошової винагороди в розмірі 1 млн грн військовослужбовцю ДПСУ в межах програми, відомої як «Контракт 18–24».

Попри те, що військовослужбовець розпочав строкову службу ще до запровадження воєнного стану, суд дійшов висновку: вирішальним є укладення контракту під час воєнного стану, участь у бойових діях та поранення, а не дата первинного призову. Тому суд зобов’язав військову частину здійснити виплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові війна контракт військовослужбовці воєнний стан ТЦК ВЛК

Популярні новини

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

16:01, 26 липня 2026 11k
Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

17:13, 26 липня 2026 9k
Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 18k
Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

Заради відстрочки сина жінка змінила групу інвалідності за допомогою Photoshop і коректора: суд виніс вирок

17:49, 26 липня 2026 7k
Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

08:33, 27 липня 2026 6k
Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

19:19, 26 липня 2026 6k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Пенсійний фонд не платить після рішення суду: як отримати пенсійні виплати без відмовок про відсутність асигнувань

Пенсійний фонд продовжує саботувати виплати, посилаючись на відсутність коштів і постанову 821, є вихід — судовий контроль, персональні штрафи посадовцям та зміна способу і порядку виконання рішення на пряме стягнення коштів.

Розрахуватися за оренду квартири в ЄС гривневою карткою стає дедалі складніше через застарілі ліміти НБУ

Дискримінація гривневих рахунків: як валютні обмеження НБУ ускладнюють оренду житла українцям за кордоном.

Дайджест кредитних спорів: як суди перевіряють SMS-підписи, чому відмовляють у стягненні комісій та як обмежують відсоткові ставки

Стягнення кредитного боргу під час воєнного стану: аналіз судових рішень щодо захисту прав споживачів.

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я України: повна біографія та професійний шлях

Після повторного призначення у липні 2026 року Віктор Ляшко продовжив очолювати Міністерство охорони здоров’я, залишившись одним із небагатьох урядовців, які зберегли свої посади в оновленому складі Кабінету Міністрів України.

Безкоштовні продукти для військових госпіталів: коли податкова накладна не потрібна

Якщо благодійна допомога передається визначеним законом закладам охорони здоров’я для потреб оборони, податкова накладна не складається.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]