Кандидатам на «Контракт 18-24» спростили проходження ВЛК — покрокова інструкція

Під час формування запиту кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду – за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку.

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Кандидати, які планують укласти контракт на військову службу за програмою «Контракт 18-24», мають право на позачергове проходження військово-лікарської комісії. Медогляд можна пройти у ВЛК при районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або в медичних закладах, які працюють за програмою державних гарантій.

Як повідомили у Харківському ТЦК та СП, кандидат самостійно може обрати місце та дату проходження медичного огляду. Довідки у державних і комунальних медичних закладах для таких осіб видаються безоплатно.

Першим етапом є отримання направлення на ВЛК. Його можна оформити двома способами — в електронній або паперовій формі.

Електронне направлення формується через державний реєстр «Оберіг». Для цього кандидат має особисто подати відповідний запит у застосунку «Резерв+». Під час оформлення заявки можна обрати місце проходження медогляду — за місцем розташування військової частини, центру рекрутингу або за місцем перебування на військовому обліку.

Якщо кандидат відповідає віковим вимогам програми, система автоматично формує електронне направлення та надсилає його у застосунок «Резерв+». У документі зазначаються назва й адреса ВЛК, дата медогляду, а також QR-код із необхідною інформацією.

Таке направлення можна пред’явити комісії безпосередньо через застосунок або, за бажанням, роздрукувати.

Якщо кандидат не користується «Резерв+» або не має можливості подати електронний запит, йому можуть видати паперове направлення. Його оформлює командир військової частини або начальник центру рекрутингу ЗСУ після завершення співбесіди.

У паперовому документі вказують найближчу ВЛК, яка проводитиме медогляд кандидатів від відповідного підрозділу, а також дату його проходження.

Контроль за організацією медоглядів здійснюють командири військових частин або керівники центрів рекрутингу — для кандидатів, яким вони видали паперові направлення, а також для тих, хто обрав у «Резерв+» ВЛК за місцем розташування військової частини.

Якщо ж кандидат обрав медкомісію за місцем перебування на військовому обліку, контроль покладається на керівника відповідного ТЦК та СП.

Під час проходження ВЛК відповідальні посадові особи мають забезпечити кандидатам першочерговий доступ до медогляду. Для цього вони взаємодіятимуть із керівництвом медичних закладів та контролюватимуть наявність резервних місць у черзі.

Крім стандартного огляду ВЛК, кандидати повинні пройти психіатричний огляд, зокрема перевірку щодо вживання психоактивних речовин. Довідки про проходження такого огляду мають видаватися безоплатно у визначених медичних закладах.

За потреби місця проходження психіатричного огляду можуть визначати підрозділи охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Кандидатів за їхньою згодою направлятимуть до відповідних закладів у найкоротші терміни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову прикордонного загону у виплаті одноразової грошової винагороди в розмірі 1 млн грн військовослужбовцю ДПСУ в межах програми, відомої як «Контракт 18–24».

Попри те, що військовослужбовець розпочав строкову службу ще до запровадження воєнного стану, суд дійшов висновку: вирішальним є укладення контракту під час воєнного стану, участь у бойових діях та поранення, а не дата первинного призову. Тому суд зобов’язав військову частину здійснити виплату.

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