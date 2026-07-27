ЄСПЛ присудив по 900 євро компенсації мітингувальникам після того, як суд переніс протест подалі від Банкової

ЄСПЛ встановив порушення принципу юридичної визначеності у справі проти України, оскільки український суд спочатку ухвалив рішення, а згодом, визначаючи порядок його виконання, фактично змінив його зміст.

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Європейський суд з прав людини встановив порушення Україною принципу юридичної визначеності після того, як український суд, визначаючи порядок виконання свого рішення, фактично змінив його зміст. Суд спочатку зобов’язав не перешкоджати проведенню мирного зібрання біля Адміністрації Президента, а згодом сам обмежив місце проведення акції територією біля парканів, розташованих за понад 100 метрів від будівлі.

Справа «NAYDYONOV AND VEDUTENKO v. UKRAINE» стосувалася акції протесту, яку заявники планували провести біля будівлі Адміністрації Президента України. Вони прагнули привернути уваги до кримінального провадження щодо викрадення п’яти транспортних засобів, які належали їхньому підприємству, оскільки вважали розслідування тривалим і неефективним.

Заявники повідомили Київську міську державну адміністрацію про намір проводити акцію з 2 червня до 1 серпня 2015 року, а згодом продовжили цей строк до кінця року. Згодом заявникам дозволили провести зібрання.

Проте військовослужбовці Управління державної охорони України які розташувалися між заявниками та будівлею Адміністрації

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав Управління державної охорони України не перешкоджати проведенню заявниками мирного зібрання біля будівлі Адміністрації Президента. Однак через кілька днів суд сам змінив порядок виконання цього рішення. 26 червня 2015 року суд зазначив, що заявники можуть проводити акцію біля паркану на підходах до вул. Банкової, а не безпосередньо біля будівлі Адміністрації Президента.

Висновки Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини встановив порушення пункту 1 статті 6 Конвенції щодо принципу юридичної визначеності. Причиною стало те, що Окружний адміністративний суд міста Києва, встановлюючи порядок виконання власної постанови, фактично змінив її зміст.

ЄСПЛ визнав, що відповідно до статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України національний суд мав право за власною ініціативою визначити спосіб і порядок виконання свого рішення. Однак це повноваження не дозволяло йому встановлювати нові обмеження, яких не містила первісна постанова.

Йшлося про рішення від 17 червня 2015 року, яким суд зобов’язав УДОУ усунути обмеження у реалізації права заявників на мирні зібрання біля будівлі Адміністрації Президента України на вул. Банковій. Пізніше, 26 червня, суд визначив, що зібрання має проводитися біля паркану, розташованого на відстані понад 100 метрів від цієї адреси.

На думку ЄСПЛ, між проведенням зібрання за адресою вул. Банкова, та його проведенням біля паркану існувала суттєва різниця. Первісне рішення суду не обмежувало заявників проведенням зібрання лише біля паркану. Тому, встановлюючи порядок виконання постанови, Окружний адміністративний суд міста Києва фактично додав нове обмеження і тим самим змінив суть власного попереднього рішення.

ЄСПЛ також звернув увагу, що УДОУ мало можливість оскаржити постанову від 17 червня 2015 року, але не скористалося нею. Водночас суди вищих інстанцій не виправили порушення принципу юридичної визначеності після розгляду апеляційної та касаційної скарг заявників.

Водночас порушення статті 11 Конвенції ЄСПЛ не встановив. Суд визнав, що обмеження права заявників на свободу мирних зібрань було втручанням у це право, однак воно було передбачене законом і переслідувало легітимну мету запобігання заворушенням чи злочинам. Крім того, заявники мали можливість провести зібрання 2, 3 та 4 червня 2015 року поблизу Адміністрації Президента України.

Зібрання були спрямовані на те, щоб домогтися особистого втручання Президента України у кримінальне провадження щодо викрадених транспортних засобів, розслідування якого заявники вважали надто повільним. ЄСПЛ дійшов висновку, що конкретна тема цих зібрань мала обмежений суспільний інтерес, а встановлене обмеження не було непропорційним.

За встановлене порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ЄСПЛ присудив кожному заявнику по 900 євро компенсації моральної шкоди та по 500 євро компенсації витрат на правову допомогу.

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