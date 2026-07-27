Зник безвісти брат-військовий: чи дає це право на відстрочку від мобілізації

Для окремих категорій родичів військових закон передбачає право на відстрочку від мобілізації.

Фото: АрміяInform

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Українське законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації не лише за станом здоров’я чи сімейними обставинами, а й для окремих категорій родичів військовослужбовців, які загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час захисту України. При цьому таке право поширюється не лише на рідних, а й за певних умов на неповнорідних братів і сестер. Для оформлення відстрочки необхідно підтвердити відповідні родинні зв’язки та подати документи у встановленому порядку.

Хто має право на відстрочку через зникнення безвісти військовослужбовця

Відстрочка від мобілізації надається лише у випадках, прямо визначених законодавством. Однією з таких підстав є сімейні обставини, пов’язані із загибеллю, полоном або зникненням безвісти близького родича під час війни.

Право на таку відстрочку мають визначені законом близькі родичі військовослужбовців, які загинули, були захоплені в полон або зникли безвісти за особливих обставин під час захисту України.

Чи поширюється право на неповнорідного брата

Юристи роз’яснили, що право на відстрочку має і молодший неповнорідний брат зниклого безвісти військовослужбовця, якщо вони мають спільну матір або спільного батька. Тобто різні батьки не позбавляють особу права скористатися цією підставою для відстрочки.

Таким чином, неповнорідний брат прирівнюється до інших братів у питанні отримання відстрочки за цією підставою.

Як оформити відстрочку

Для оформлення відстрочки необхідно підтвердити право на неї документально.

З 1 листопада 2025 року документи для оформлення відстрочки можна подати особисто у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) на території України. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують родинні зв’язки та статус військовослужбовця як зниклого безвісти відповідно до вимог законодавства.

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