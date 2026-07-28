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У Чернівецькій області озброєний чоловік поранив двох поліцейських і втік до лісу: триває спецоперація

09:23, 28 липня 2026 124
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Під час слідчих дій 54-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці, поранив двох правоохоронців і втік до лісового масиву.
У Чернівецькій області озброєний чоловік поранив двох поліцейських і втік до лісу: триває спецоперація
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У Чернівецькій області поліція розшукує 54-річного чоловіка, який під час проведення слідчих дій відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив двох поліцейських.

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Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Співробітники поліції прибули за місцем проживання місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

За даними правоохоронців, під час виконання процесуальних дій чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік поліцейських, після чого втік у напрямку лісового масиву.

Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Для встановлення місцеперебування та затримання озброєного чоловіка на території Чернівецької області введено спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучено необхідні сили та засоби поліції.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомляти на спецлінію «102». Самостійно намагатися затримати озброєного чоловіка не слід.

Наразі тривають першочергові слідчі та розшукові заходи.

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