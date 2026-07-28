Зарплати до 150 тисяч гривень: кого найбільше шукають роботодавці в Україні

Дедалі більше цінують не лише молодих фахівців, а й кандидатів із багаторічним досвідом.

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Український ринок праці продовжує адаптуватися до умов війни. Роботодавці шукають працівників у сферах, де через мобілізацію та зростання потреб утворився дефіцит кадрів. Найбільший попит нині мають водії, кваліфіковані робітники будівельної галузі та медичні спеціалісти.

За даними Державного центру зайнятості, особливо потрібні водії міжнародних перевезень. Через нестачу працівників у деяких регіонах дефіцит таких фахівців сягає 30–40%. Попит на них зберігається вже кілька років через потреби логістики, доставки пального та гуманітарних вантажів.

Також роботодавці активно шукають спеціалістів будівельної сфери. Серед найбільш затребуваних — муляри, покрівельники, електрозварники, токарі та інженери-проєктувальники. Особливо цінуються працівники з високою кваліфікацією та досвідом.

Окремий напрямок із високим попитом — медицина. Україні потрібні середній і молодший медичний персонал, реабілітологи, психологи та психотерапевти. Ці фахівці необхідні як для допомоги цивільному населенню, так і для роботи з військовими.

Деякі спеціалісти можуть отримувати понад 30 тисяч гривень на місяць. Найвищі зарплати пропонують водіям міжнародних перевезень — залежно від досвіду та умов роботи вони можуть становити 100–150 тисяч гривень. У приватній медицині, зокрема стоматології, доходи окремих фахівців можуть сягати 80–100 тисяч гривень.

У найближчі 5–10 років найбільший попит, ймовірно, збережеться на професії, пов’язані з відбудовою країни. Серед них — будівельники, інженери, а також спеціалісти з гуманітарного розмінування та сапери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі Україна стикається з масштабним дефіцитом працівників, однак залучення іноземців не може автоматично розглядатися як відповідь на нестачу кадрів. У Міністерстві економіки наголошують на необхідності насамперед активніше залучати внутрішні трудові ресурси. Водночас для іноземних працівників держава має створити єдину систему, яка дозволить відстежувати весь шлях людини — від отримання дозволу на працевлаштування до фактичного початку роботи та припинення трудових відносин.