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Зарплати до 150 тисяч гривень: кого найбільше шукають роботодавці в Україні

07:41, 28 липня 2026 276
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Дедалі більше цінують не лише молодих фахівців, а й кандидатів із багаторічним досвідом.
Зарплати до 150 тисяч гривень: кого найбільше шукають роботодавці в Україні
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Український ринок праці продовжує адаптуватися до умов війни. Роботодавці шукають працівників у сферах, де через мобілізацію та зростання потреб утворився дефіцит кадрів. Найбільший попит нині мають водії, кваліфіковані робітники будівельної галузі та медичні спеціалісти. 

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За даними Державного центру зайнятості, особливо потрібні водії міжнародних перевезень. Через нестачу працівників у деяких регіонах дефіцит таких фахівців сягає 30–40%. Попит на них зберігається вже кілька років через потреби логістики, доставки пального та гуманітарних вантажів.

Також роботодавці активно шукають спеціалістів будівельної сфери. Серед найбільш затребуваних — муляри, покрівельники, електрозварники, токарі та інженери-проєктувальники. Особливо цінуються працівники з високою кваліфікацією та досвідом.

Окремий напрямок із високим попитом — медицина. Україні потрібні середній і молодший медичний персонал, реабілітологи, психологи та психотерапевти. Ці фахівці необхідні як для допомоги цивільному населенню, так і для роботи з військовими.

Деякі спеціалісти можуть отримувати понад 30 тисяч гривень на місяць. Найвищі зарплати пропонують водіям міжнародних перевезень — залежно від досвіду та умов роботи вони можуть становити 100–150 тисяч гривень. У приватній медицині, зокрема стоматології, доходи окремих фахівців можуть сягати 80–100 тисяч гривень.

У найближчі 5–10 років найбільший попит, ймовірно, збережеться на професії, пов’язані з відбудовою країни. Серед них — будівельники, інженери, а також спеціалісти з гуманітарного розмінування та сапери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі Україна стикається з масштабним дефіцитом працівників, однак залучення іноземців не може автоматично розглядатися як відповідь на нестачу кадрів. У Міністерстві економіки наголошують на необхідності насамперед активніше залучати внутрішні трудові ресурси. Водночас для іноземних працівників держава має створити єдину систему, яка дозволить відстежувати весь шлях людини — від отримання дозволу на працевлаштування до фактичного початку роботи та припинення трудових відносин.

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зарплата трудові відносини

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