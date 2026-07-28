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Зарплаты до 150 тысяч гривен: кого больше всего ищут работодатели в Украине

07:41, 28 июля 2026 279
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Все больше ценят не только молодых специалистов, но и кандидатов с многолетним опытом.
Зарплаты до 150 тысяч гривен: кого больше всего ищут работодатели в Украине
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Украинский рынок труда продолжает адаптироваться к условиям войны. Работодатели ищут работников в сферах, где из-за мобилизации и роста потребностей возник дефицит кадров. Наибольшим спросом сейчас пользуются водители, квалифицированные рабочие строительной отрасли и медицинские специалисты.

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По данным Государственного центра занятости, особенно востребованы водители международных перевозок. Из-за нехватки работников в некоторых регионах дефицит таких специалистов достигает 30–40%. Спрос на них сохраняется уже несколько лет из-за потребностей логистики, доставки топлива и гуманитарных грузов.

Также работодатели активно ищут специалистов строительной сферы. Среди наиболее востребованных — каменщики, кровельщики, электросварщики, токари и инженеры-проектировщики. Особенно ценятся работники с высокой квалификацией и опытом.

Отдельное направление с высоким спросом — медицина. Украине нужны средний и младший медицинский персонал, реабилитологи, психологи и психотерапевты. Эти специалисты необходимы как для помощи гражданскому населению, так и для работы с военными.

Некоторые специалисты могут получать более 30 тысяч гривен в месяц. Самые высокие зарплаты предлагают водителям международных перевозок — в зависимости от опыта и условий работы они могут составлять 100–150 тысяч гривен. В частной медицине, в частности в стоматологии, доходы отдельных специалистов могут достигать 80–100 тысяч гривен.

В ближайшие 5–10 лет наибольший спрос, вероятно, сохранится на профессии, связанные с восстановлением страны. Среди них — строители, инженеры, а также специалисты по гуманитарному разминированию и саперы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сейчас Украина сталкивается с масштабным дефицитом работников, однако привлечение иностранцев не может автоматически рассматриваться как решение проблемы нехватки кадров. В Министерстве экономики отмечают необходимость прежде всего активнее привлекать внутренние трудовые ресурсы. В то же время для иностранных работников государство должно создать единую систему, которая позволит отслеживать весь путь человека — от получения разрешения на трудоустройство до фактического начала работы и прекращения трудовых отношений.

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зарплата трудовые отношения

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