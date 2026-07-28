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В налоговой объяснили, как вернуть по ошибке или излишне уплаченные средства

07:23, 28 июля 2026 134
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Чтобы сформировать заявление на возврат средств в приватной части Электронного кабинета, необходимо выполнить несколько шагов.
В налоговой объяснили, как вернуть по ошибке или излишне уплаченные средства
Фото: km.tax.gov.ua
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Налогоплательщики могут подать заявление на возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени в электронной форме — без посещения налоговой. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

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Для этого необходимо воспользоваться Электронным кабинетом, доступ к которому осуществляется по соответствующему адресу или через веб-портал ГНС.

Вход в приватную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, через Интегрированную систему электронной идентификации — id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія.Підпис или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Чтобы сформировать заявление на возврат средств в приватной части Электронного кабинета, необходимо перейти в раздел «Введение отчетности», выбрать соответствующий период и тип формы «F (J)13 Запросы». Далее нужно выбрать электронную форму заявления:

  • F13020ХХ — для физических лиц;
  • J13020ХХ — для юридических лиц.

В заявлении следует указать необходимые данные об ошибочно или излишне уплаченных суммах, подписать его электронной подписью и направить в территориальный орган ГНС по месту администрирования соответствующего платежа.

В ГНС подчеркнули, что количество указанных в заявлении дат уплаты в бюджет должно соответствовать количеству платежных документов, по которым возникла излишняя уплата или ошибочный платеж. При необходимости в форме заявления можно добавлять или удалять нужное количество строк.

К заявлению необходимо приложить копии платежных документов в электронном виде. Для этого в разделе «Приложения» нужно выбрать соответствующую опцию и загрузить документы установленного формата.

Перед подачей заявления плательщик может проверить состояние своих расчетов с бюджетом и получить соответствующую выписку. Для этого через Электронный кабинет необходимо направить запрос на получение выписки о состоянии расчетов по налогам, сборам, платежам и единому взносу по форме J/F13002ХХ.

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налоговая

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