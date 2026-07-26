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Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 15
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Полицейский сослался на нарушение ПДД, но не смог его доказать, из-за чего штраф водителю отменили.
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене
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В случае, когда полицейский обосновывает требование предъявить документы нарушением Правил дорожного движения, именно эти обстоятельства должны быть надлежащим образом подтверждены. Если же надлежащие и допустимые доказательства отсутствуют, постановление о привлечении к административной ответственности по части первой статьи 126 КУоАП подлежит отмене.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение апелляционного суда, которым было отменено постановление патрульной полиции о наложении штрафа за непредъявление регистрационного документа на транспортное средство.

Обстоятельства дела

Патрульный полицейский в Хмельницком оштрафовал водителя на 425 грн по части первой статьи 126 КУоАП. В постановлении указывалось, что водитель по требованию полицейского не предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства.

Водитель не согласился с таким решением и обратился в суд. Он утверждал, что административного правонарушения не совершал, а постановление вынесено без законных оснований.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав, что вина водителя доказана.

Однако апелляционный суд пришел к иному выводу. Он установил, что Управление патрульной полиции не предоставило надлежащих и допустимых доказательств совершения водителем административного правонарушения, поэтому отменил постановление о наложении штрафа. Полиция обжаловала это решение в Верховный Суд.

Что указал Верховный Суд

Кассационный административный суд согласился с выводами апелляционной инстанции.

Суд обратил внимание, что полицейский объяснял требование предъявить документы тем, что водитель якобы нарушил Правила дорожного движения. Именно это, по мнению правоохранителя, являлось основанием для проверки документов в соответствии с Законом «О Национальной полиции» и Правилами дорожного движения.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела было установлено, что ответчик надлежащим образом не задокументировал и не доказал факт нарушения водителем Правил дорожного движения. Кроме того, в отношении водителя не выносилось постановление о привлечении к административной ответственности именно за то нарушение ПДД, на которое полицейский ссылался как на основание для требования предъявить документы.

При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что ответчик не доказал обстоятельства, которые, по утверждению полицейского, являлись основанием для предъявления водителем документов. Также Суд поддержал вывод об отсутствии надлежащих и допустимых доказательств совершения правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 126 КУоАП.

Правовая позиция

Верховный Суд подтвердил, что по делу № 686/11314/17 полицейский обосновывал требование о предъявлении документов нарушением Правил дорожного движения, однако ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение этого обстоятельства. При отсутствии таких доказательств апелляционный суд обоснованно отменил постановление о привлечении водителя к административной ответственности по части первой статьи 126 КУоАП.

Суд также подчеркнул, что при кассационном пересмотре он не вправе переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства дела. Поскольку апелляционный суд полно выяснил обстоятельства спора и правильно применил нормы материального и процессуального права, оснований для отмены его решения не было.

В результате кассационная жалоба Управления патрульной полиции была оставлена без удовлетворения, а постановление Винницкого апелляционного административного суда — без изменений.

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