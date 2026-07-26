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Муж считается пропавшим без вести: имеет ли жена право на дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска

19:55, 26 июля 2026 104
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Закон предусматривает для таких работниц ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней
Муж считается пропавшим без вести: имеет ли жена право на дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска
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Женщина, состоящая в браке, но муж которой считается пропавшим без вести, не теряет права на дополнительные трудовые гарантии, предусмотренные законодательством. Если она самостоятельно воспитывает ребенка в связи с тем, что отец ребенка в установленном законом порядке признан безвестно отсутствующим, такая работница может воспользоваться ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском как работник, имеющий детей. Такое право предусмотрено Законом Украины «Об отпусках».

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Имеет ли право на отпуск женщина, муж которой пропал без вести

У женщины, состоящей в браке и имеющей одного ребенка, муж с прошлого года считается пропавшим без вести. Имеет ли она право на дополнительный оплачиваемый отпуск как работник, имеющий детей?

Ответ — да, имеет.

Кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск

В соответствии с Законом Украины «Об отпусках» одинокой матери, а также отцу, воспитывающему ребенка без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Кто считается одинокой матерью

Закон определяет, что одинокой матерью является:

  • мать, в свидетельстве о рождении ребенка которой сведения об отце внесены по ее указанию в установленном законом порядке;
  • мать ребенка, отец которого умер;
  • мать ребенка, отец которого по решению суда лишен родительских прав;
  • мать ребенка, отец которого признан безвестно отсутствующим;
  • мать ребенка, отец которого объявлен умершим, если ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Вывод

Таким образом, если отец ребенка в установленном законом порядке признан безвестно отсутствующим, женщина имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней как работница, имеющая детей. Сам факт пребывания в браке не лишает ее этого права при наличии предусмотренных законом оснований.

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