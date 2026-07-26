Муж считается пропавшим без вести: имеет ли жена право на дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска

Закон предусматривает для таких работниц ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней

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Женщина, состоящая в браке, но муж которой считается пропавшим без вести, не теряет права на дополнительные трудовые гарантии, предусмотренные законодательством. Если она самостоятельно воспитывает ребенка в связи с тем, что отец ребенка в установленном законом порядке признан безвестно отсутствующим, такая работница может воспользоваться ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском как работник, имеющий детей. Такое право предусмотрено Законом Украины «Об отпусках».

Имеет ли право на отпуск женщина, муж которой пропал без вести

У женщины, состоящей в браке и имеющей одного ребенка, муж с прошлого года считается пропавшим без вести. Имеет ли она право на дополнительный оплачиваемый отпуск как работник, имеющий детей?

Ответ — да, имеет.

Кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск

В соответствии с Законом Украины «Об отпусках» одинокой матери, а также отцу, воспитывающему ребенка без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Кто считается одинокой матерью

Закон определяет, что одинокой матерью является:

мать, в свидетельстве о рождении ребенка которой сведения об отце внесены по ее указанию в установленном законом порядке;

мать ребенка, отец которого умер;

мать ребенка, отец которого по решению суда лишен родительских прав;

мать ребенка, отец которого признан безвестно отсутствующим;

мать ребенка, отец которого объявлен умершим, если ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Вывод

Таким образом, если отец ребенка в установленном законом порядке признан безвестно отсутствующим, женщина имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней как работница, имеющая детей. Сам факт пребывания в браке не лишает ее этого права при наличии предусмотренных законом оснований.

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